Karina Jelinek visitó El Hotel de los Famosos junto a Flor Parise y confirmó que será mamá

Flor Parise acompañó a Karina Jelinek durante su estadía como huésped en El Hotel de los Famosos

El miércoles los participantes de El Hotel de los Famosos tuvieron la visita sorpresa de Karina Jelinek. La modelo llegó acompañada de Flor Parise, y a diferencia de otros invitados ocasionales esta vez la modelo pasó la noche en la máster suite, para disfrutar de la experiencia de ser huésped del reality de El Trece. También representó un reencuentro con una de sus amigas, Majo Martino, quien está cumpliendo con su rol como staff esta semana. Emocionadas por volverse a ver, surgieron charlas a corazón abierto y algunas confesiones.

“Es como imponente, parece Hollywood en un campo”, fue la primera impresión que tuvo Jelinek cuando vio desde lejos la fachada del hotel. Luego del recibimiento cargado de aplausos y festejos, la modelo les prometió que organizaría una fiesta para todos y prepararía los tragos para que disfruten de un momento de distención después de tanto tiempo compitiendo. Martino le brindó un recorrido por las instalaciones, y Karina contó que nunca a se animó a participar de un reality, aunque recibió propuestas laborales en los últimos años.

Así ingresó Karina Jelinek como invitada a El Hotel de los Famosos, bajo el recimiento de Gabriel Olivieri como gerente

Luego tomó la palabra su compañera, detrás de cámaras y explicó por qué asistió con ella al programa. “Kari no estaba tan segura de venir y se me ocurrió acompañarla para que se animara un poco más”, aseguró, y más tarde Jelinek le agradeció por su presencia, además de aclarar que la modelo tiene muy bajo perfil y no suele mostrarse frente a las cámaras. “A ella no le gustan ni las fotos y fue muy valiente en venir acá conmigo”, sostuvo.

Flor Parise y Karina Jelinek llegaron juntas al reality de El Trece y compartieron el día con los participantes

Después de un tour por la habitación donde todos los integrantes del staff duermen, la invitada quedó horrorizada: “No me imagino viviendo acá con este desorden, me llamarían un poco histérica por el orden, pero no me molesta porque yo les tendería la cama a todos cada día, hasta que se den cuenta que lo tienen que hacer”. Finalmente llegó el momento de celebración en el jardín, frente a la pileta, donde Karina cumplió su promesa y estuvo detrás de la barra.

En un diálogo con Majo surgió la conversación más íntima: “¿Vas a ser mamá?”, quiso saber su amiga, y la respuesta fue un rotundo sí. “¿Posta? ¿Cuándo, nena?”, repreguntó Martino, y la modelo se limitó a acariciarse la panza y rodearla con los brazos, sin emitir palabra alguna hasta que frente a la insistencia lanzó misteriosa: “Pronto, muy pronto”.

Majo Martino y Karina Jelinek son amigas desde su paso por el Bailando por un sueño

“¿Qué, en la panza de Flor?”, fue la siguiente pregunta, y esta vez Karina lo negó con la cabeza. “¿Un vientre alquilado? ¿Lo vas a hacer con Flor o vos sola?”, arremetió Majo, y la respuesta fue su frase emblema: “Lo dejo a tu criterio”. Emocionada, la participante celebró las novedades: “Vas a cumplir un sueño, estoy por llorar enserio”. La modelo también expresó su alegría y contó que hace varios años está detrás de su proyecto de vida: “Necesito armar mi familia, ya hace mucho que lo sueño. Voy a tener alguien a quien cuidar, a quien proteger, no me voy a sentir más sola; yo quisiera adoptar, tener hijos, rescatar animales, armar mi familia de esa manera”.

De manera sorpresiva, coronó el momento con una propuesta para Majo: “¿Vas a ser la madrina, amore?”. Atónita, la participante le contestó que le encantaría y cerraron el momento con un abrazo. Semanas atrás, la actriz había brindado una entrevista en la que habló de su deseo de ser mamá, y por ese entonces ya había anunciado: “Ya está, viene en camino. No quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está...”.

