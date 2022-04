La mamá de Chano cuestionó duramente la campaña contra las drogas en Morón y pidió la renuncia del intendente

La madre de Chano Charpentier reaccionó a la campaña de consumo responsable de las drogas que tuvo lugar en Morón

Marina Charpentier, la madre del cantante conocido como Chano, más de una vez ha hablado sobre la lucha contra las adicciones que enfrenta su hijo hace dos décadas. Indignada y con la angustia a flor de piel, criticó con dureza la campaña de “consumo responsable de las drogas” que tuvo lugar en un festival solidario mediante la entrega de folletos repartidos en mano en el predio Quinta Seré, en Castelar. La mamá del artista cuestionó los mensajes que promueve la iniciativa y pidió la renuncia del intendente de Morón, Lucas Ghi.

“Acordate de estos consejos: el porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos a modo de consejos para un consumo responsable de aquellas sustancias. En el marco del festival cultural “La Minga” -que se realiza desde 2001- se generó una fuerte polémica por la difusión de la campaña llevada adelante por la Dirección de Políticas para Juventudes del municipio de Morón.

Al ser consultada sobre el tema, Marina fue contundente con su postura. En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil), afirmó: “Como madre de una familia con problemas de adicción en donde hemos sufrido, porque las familias de adictos padecen un sufrimiento que no se lo deseo a nadie....y nunca se sabe qué persona va a convertirse en adicto después de consumir porro o cocaína”.

El folleto sobre "consumo responsable de drogas" que despertó repudio en las redes sociales

“Creo que es una cosa premeditada, que realmente quieren ir por la legalización de las drogas y que no se entiende en un contexto donde los jóvenes están sin educación, sin trabajo, queriendo irse del país y no tienen esperanza, no tienen futuro”, sentenció. Y agregó: “Encima les abrís la puerta y les decís que se droguen, y que si se drogan, se droguen bien”.

Al tanto de las tres denuncias penales que ingresaron contra Ghi, la madre de Santiago Moreno Charpentier arremetió: “Yo creo que es una barbaridad, que es inaceptable y me parece que no tienen que lelgarle tres demandas de juicio, creo que el intendente debería renunciar”. Cabe recordar que el martes dejaron constancia frente a la Justicia el abogado Fernando Sarabozo; el representante de Jóvenes Republicanos Ulises Chaparro; y el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, con escritos apuntados contra el jefe comunal y otros funcionarios de la Dirección de Juventudes.

Cabe recordar que Marina mantuvo una charla a corazón abierto con Gastón Pauls en el ciclo Seres Libres (Crónica TV), en septiembre del año pasado. Por ese entonces había pasado un mes del incidente con la policía en el que el cantante casi pierde la vida. “Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción, y con la pandemia ha sido un año muy duro para todos los adictos, y ha estado complicado, no ha estado bien. Yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer porque él estuvo internado y también hizo miles de tratamientos”, reconoció.

Chano Moreno Charpentier y su madre, Marina

“Tener un hijo adicto es como andar por la vida con una cadena y una bomba por explotar: vos vivís la vida pero siempre llevás la cadena y no sabés cuando te va a sonar el teléfono y te van a decir: ‘Tuvo un accidente, se murió, no está’”, graficó con crudeza. “En una parte mía está la familia, estoy comiendo con mis nietos, jugando en la quinta, haciendo mi vida... y la otra parte está pensando: ‘¿Donde está? ¿Habrá amanecido? Es sábado a la noche, ya es domingo, no me llamó, es la 1 del mediodía...’”, agregó.

También reveló que desde hace años que asiste a los grupos de familiares y amigos de adictos Nar Anon, en donde obtiene el apoyo necesario: “Ahí escuchás y tenés soluciones, respuestas. Todas esas madres habían recorrido el camino que yo recorrí. Y muchas estaban más adelante, muchas ya hahbían tenido que internar a sus hijos. Y el primer día que me hijo vino y me dijo: ‘Mamá, intername’, que tenía 24 años, yo ya sabía todo, ya sabía lo que tenía que hacer. Llamé a compañeros de grupo y me acompañaron”, recordó Marina sobre cómo fue la primera internación de su hijo.

