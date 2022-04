Jorge Lanata irrumpió en un móvil de Elba Marcovecchio y se metió en la pelea con Fernando Burlando: “Es mi mujer y la voy a defender”

Jorge Lanata irrumpió en un móvil de Elba Marcovecchio y disparo contra Fernando Burlando

Este lunes por la tarde y menos de 48 horas después de haberse casado con Jorge Lanata, Elba Marcovecchio sorprendió a todos con un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram, en el que apuntó contra Fernando Burlando. “En el contexto de mi boda tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible!”, escribió sobre un fondo negro con letras blancas. Y sentenció, como para no dejar dudas sobre su conflictiva desvinculación del estudio del mediático abogado: “¿Rogar que te paguen? Eso no es digno”.

Tras esto, Elba dio un móvil en LAM (América) para ampliar sus dichos, pero de repente entró en plano su esposo, a pedido de Ángel de Brito, el conductor del ciclo. “Yo estoy tan enojado como Elba. Es mi mujer, ¿entendés? La voy a defender acá y en cualquier lugar. Esto de llamarla ‘desagradecida’ o que no laburó... Yo sé perfectamente que no lo garparon. Lo sé y lo sufrí día a día con ella”, comenzó disparando Lanata.

“Yo laburo, entre otras cosas, cuando algo me parece injusto. Y trato de hacerlo público para que eso se repare. Entonces, ¿cómo no me voy a comprometer en una cosa así? Si atacan a Bárbara, a Lola, a Valentino o a ella, yo voy a salir a defenderla. Obvio, lógico”, se justificó el conductor de PPT sobre sus dichos.

“¿Vos le recomendaste a Elba que abra su estudio?”, le preguntó De Brito a Lanata. Y el experimentado periodista respondió de manera incendiaria contra el abogado: “Para serte totalmente sincero, a mi Burlando no me parece una persona que tenga prestigio en la profesión. Yo no contrataría a un abogado que va al Bailando o que hace esas cosas. Me parece una persona más preocupada por ser famoso que por ser bueno. A mi me parece que Elba, de alguna manera, blanqueaba a Burlando: de hecho, desde el punto de vista jurídico, sabe 10 veces más: ella fue autora de un montón de las demandas que el otro firmaba”.

Luego contestó al cuestionamiento del conductor de LAM: “A sus 44 años, cuando yo empecé a salir con ella, uno empieza a pensar: ‘Y bueno, hermano, si no te abrís ahora, no te abrís nunca. Vas a tener 50 y vas a seguir ahí laburando’. Y encima laburando pro bono, con un tipo de la farándula, que no te garpa. O sea, un delirio. Entonces, sí, yo la aconsejé respecto a eso, pero no solo yo. Hubo amigas cercanas de ella que le dijeron lo mismo”, dijo el creador de Página 12.

“Elba es tan buena mina que pensaba que iba a perder clientes. Y pasó todo lo contrario: la gran mayoría de los clientes que compartían, se terminaron quedando con ella”, graficó Lanata respecto al salto que dio Marcovecchio en su profesión. “Alquiló un estudio acá en la otra cuadra... Es como que rearmó su vida y decidió lanzarse sola. Y tiene muchísimo laburo y no es pro bono, es laburo que cobra”, cerró Jorge a la hora de hablar de su flamante esposa.

Barby Franco apuntó contra Elba Marcovecchio por no invitar a Fernando Burlando a su boda

Todo comenzó cuando en Intrusos destacaron que en la fiesta no estuvo Burlando, dueño del estudio en el que trabajaba Elba hasta hace un tiempo. Por ese motivo, fueron a buscar la palabra de Barby Franco, pareja de Burlando, que se mostró muy filosa a la hora de referirse a la flamante esposa de Lanata. “Tenemos un cumpleaños de 15, que es más importante, y pasan reaguetón y trap”, lanzó la modelo.

Entonces, el cronista le preguntó si había habido una pelea entre los abogados. A lo que ella contestó: “Ni idea, pero voy a ser sincera, no nos invitó a ninguno de los dos y sé que tampoco a ninguno del estudio. Sé que trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie”. Y cerró, picante: “¿Se agrandó, Chacarita?”.

