—Y bueno... Volvemos a lo mismo, siempre creí en Dios, siempre supe qué creerme y qué no. Son experiencias. Entiendo que los demás no. De hecho, para todo el mundo yo era un boludo en ese momento: “¿Cómo te vas a bajar?”. Me lo han dicho, y también creo que en algún momento me la han cobrado. Si en algún momento estuve sin laburo en los medios tradicionales, andá a saber si no fue por eso también. Porque mucha gente dice: “Este pibe es inmanejable, tiene un éxito y se va”. En general, siempre en general hago lo que tengo ganas, lo que me gusta.