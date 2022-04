“Mecha corta”: Dalma Maradona confesó qué es lo que más la enoja de los demás

Dalma Maradona

Mamá de Roma de tres años y de Azul, que está en camino, Dalma Maradona usó sus redes sociales para demostrar su enojo con quienes opinan y dan consejos sobre su forma de maternar. “Consejos de maternidad que jamás te pedí”, comenzó escribiendo en sus historias y luego dio paso a una seguidilla de frases que ella y más de una mamá tuvieron que escuchar sin fundamento más de una vez.

“Mecha corta” escribió y le preguntó a sus seguidores qué era lo que más les sacaba del otro y contó que algo que le molesta mucho es “cuando arrancan la frase con ‘de onda te lo digo’ (y al toque te tiran una mierda), quién te preguntó”.

Luego, varios seguidores aseguraron que les molestaba mucho cuando alguien hacía referencia a su forma de criar, hecho que Dalma asintió. “Me moleste que me pregunten con quién voy a dejar a mi hijo cuando voy sola a algún lado”, dijo una usuaria que le molesta y la hija del Diez coincidió: “¿Qué les importa? Igual yo contestaría que atado a un árbol en una plaza lejana, para verles la cara”.

Otra cosa que un seguidor dijo que le molestaba y que es muy recurrente: “Qué comparen a mi hijo con otros chicos”, a lo que la actriz y conductora de Un día perfecto se preguntó “Para qué, qué necesidad” y solo atinó a poner un emoji con signos (cual si se tratara de una protesta) cuando le contaron que otra cosa que no soportaban era que la gente opinara cuándo un bebé tiene hambre o no.

Hace unos días, mientras aguardaba para hacerse unos análisis de sangre de rutina por su embarazo, la hermana de Gianinna respondió preguntas de sus seguidores . “¿Cómo te organizas con la casa, marido, y trabajo?”, quiso saber otra seguidora. “Tengo el mejor marido del universo y un equipo (mi mamá, suegros, Giani, y tíos que bancan mi decisión de no tener niñera. La llevamos al jardín, me voy a trabajar y después nos turnamos para buscarla a la salida, a veces a las corridas y a veces más tranqui”, aseguró.

En otra historia profundizó sobre el tema: “No es que no me guste tener niñera, sino que decido no hacerlo porque quiero hacer TODO -destacó en mayúsculas- yo con mi hija. Veremos hasta cuándo puedo sostenerlo, igual mi mamá, mi suegra, mi hermana y los tíos me ayudan”.

También le preguntaron cuál es a su entender “el momento ideal para agrandar la familia”, recordó su experiencia: “A mí me pasó que las dos veces sentí un deseo muy grande de ser mamá, y les diría que no escuchen a nadie y hagan lo que ustedes quieran y sientan. Es importante saber que no tenés ninguna obligación de nada, y no guiarse por la presión de los demás”.

Por último aquella vez le preguntaron cuánto extrañaba a su papá, fallecido el 25 de noviembre del 2020, contestó: “¡Todo el tiempo, todos los días, siempre!” y recordó que fue por su ausencia que decidió no festejar sus 35 el pasado 2 de abril: “Desde que no está mi papá no me gusta más festejar nada, salvo los cumples de Roma, asi que le puse menos onda que no se qué, pero fue hermoso compartirlo con mis amigos gracias a mi marido potro que organizó todo”.

En los últimos días se supo que Dalma y Gianinna junto con sus tres medio hermanos, Dieguito Fernando, Junior y Jana, firmaron un contrato para el uso de imágenes de su papá y del acrónimo D10S para el lanzamiento en mayo de una colección limitada de 5 mil NFT del ídolo, que costarán 400 dólares cada uno.

