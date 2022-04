Analía Franchín casi le quema la cara con aceite a Damián Betular: “¡Le estoy arruinando la jeta”

El grito de Analia Franchin a Damian Betular: "¡Dejame hablar!" (Video: "Masterchef Celebrity, la revancha" - Telefe)

Luego de la pronta eliminación de Mica Viciconte -quien fuera la última campeona-, este domingo se vivió la segunda noche de Masterchef Celebrity, la revancha. El Polaco, Juariu, María O´Donell, Joaquín Levinton, Sofía Pachano, Analía Franchín, Vicky Xipolitakis y Georgina Barbarossa se sometieron a una nueva gala de eliminación, que esta vez estuvo marcada por la cocina peruana. El jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, les anunció la difícil consigna de la noche: en tan solo sesenta minutos, debían preparar dos platos típicos de ese país.

Lo cierto es que apenas Santiago Del Moro pronunció su ya típica frase “¡Se encienden las hornallas mas famosas del mundo!”, los participantes pusieron manos a la obra. Y, como era de esperar, la mayoría tuvo dificultades a la hora de la elaboración. En este sentido, una de las más complicadas fue Analía, quien no podía encontrar el rumbo.

“Te cuento, acá tengo aceite, vinagre...”, comenzó diciendo ella cuando Betular se acercó a la estación. Pero el ex Bake Off la interrumpió: “Sí, aceite, vinagre y condimentos, ya está”. “No, pero pará...”, atinó a continuar la concursante. “¿Comino tiene?”, siguió indagando el chef. “Sí, le puse los picantes ahí”, respondió Franchín. “Listo, perfecto, jalea de mar”, insistió él, lo que motivó la furia de ella. “¡Pará, escuchá, dejame hablar!”, gritó la periodista, que luego le preguntó una de las dudas que tenía.

“Antes de ver cómo se presenta, hay que ver si hiciste bien las cosas”, le espetó Damián. “Ay, que guachada”, comentó por lo bajo ella. Sin embargo, el jurado le siguió dando sus tips y apurándola para que llegue con el tiempo. “¡Tuve que limpiar todo eso!”, se justificó la participante. “Bueno, calmate un poco, pasá del gas a nafta o de la nafa a gas porque estás en llamas, Analía”, cerró él.

Analia Franchin casi le quema la cara a Damian Betular (Video: "Masterchef Celebrity, la revancha" - Telefe)

Lo cierto es que, más tarde, Betular volvió a pasar por la isla de Franchín, pero las cosas no parecieron mejorar. “¡Ah!”, dijo horrorizado luego de que le saltara aceite. “Analía, ¿vos viste lo que cuestan nuestras caras para que vos acerques tanto el coso ese?”, le expresó espantado ante la posibilidad de quemarse. Y le recriminó: “¿Por qué estás con el choclo frito?”. “Porque (la receta) dice que hay que freírlo”, respondió ella. “Me parece que le estoy arruinando la jeta a Damián”, expresó en el backstage. “Vos no me podés quemar la cara de esa manera”, expresó el chef indignado, quien además, la volvió a corregir y le dijo que el choclo no va frito. “Leé bien la receta”, le señaló y luego la participante se dio cuenta de su error. “Seguí quemándome la cara innecesariamente”, cerró él.

En tanto, finalmente el tiempo se agotó y comenzaron las devoluciones. En primer lugar, hicieron pasar al frente a Juariu y María, que fueron consideradas las mejores de la noche. Luego, fue el turno de Georgina, Vicky, Analía y Sofía, a quienes su performance les alcanzó para pasar a la próxima ronda. De esta forma, el mano a mano final quedó entre Joaquín y el Polaco.

“El cocinero que esta noche abandona las cocinas de Masterchef es...el Polaco”, informó Betular. “Muchas gracias. Siempre es un placer venir acá a visitarlos, a la producción que siempre me tiene en cuenta, a mis compañeros. Yo la paso muy bien acá, me desestreso cocinando y la paso bomba, aprendo. Me encantó venir a la revancha”, se despidió el flamante eliminado.

SEGUIR LEYENDO: