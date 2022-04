María Susini desmintió rumores de crisis con Facundo Arana mediante imágenes familiares

Maria Susini compartio imágenes en familia con Facundo Arana

Desde mediados de febrero, más exactamente desde el 14 de ese mes, Día de los Enamorados, que Facundo Arana y María Susini no se mostraban juntos en sus redes sociales. Y este hecho había despertado las alarmas de sus seguidores, que empezaron a especular con una supuesta crisis en la pareja. De hecho, para su cumpleaños número 50, el 31 de marzo el galán había publicado una foto suya en caída libre con su paracaídas sin abrir, en el que hablaba de todo lo que tenía para agradecer en la vida. Pero el posteo no hacía referencia a su esposa y tampoco recibió ningún comentario por parte de ella, con lo cual todo parecía conducir al final de la relación....

Sin embargo, para sorpresa de muchos, este domingo la modelo subió a su Instagram una foto del actor acariciando a un bebe de chanchito. Y luego, en sus stories, compartió un video con las mejores imágenes de la jornada que había pasado en Tierra de encuentro, un centro de rehabilitación y estimulación temprana dónde se realizan intervenciones asistidas con animales.

El posteo de María Susini con foto de Facundo Arana

“Encuentro de familia y amigos que adoro, en un lugar mágico”, escribió Susini junto a una serie de fotos y grabaciones en las que se podía ver a Arana, a Moro, uno de los hijos de la pareja, y a ella misma interactuando con caballos, perros y corderos. Y también compartió una publicación de Melina Pitra, en la que se podía ver a la pareja abrazada junto a otras personas. “Pero que hermosos día pasamos con esta gente hermosa que amo tanto. Solo agradecer”, escribió la rubia junto a la postal.

La story de Melina Pitra que muestra a María Susini y Facundo Arana abrazados

Facundo y María llevan quince años juntos y son padres de India y los mellizos Yaco y Moro. A horas de cumplir las cinco décadas, Arana había hablado con Teleshow sobre la importancia de su familia. “Lo más extraordinario que me puede pasar hoy es que mañana, si todo está bien como hasta ahora, estemos todos juntos. Y tenemos salud. Todo el resto, vamos viendo...”, había dicho.

Y, a la hora de hablar específicamente de Susini, señaló: “Es mucho más que un nombre. Te llenás el alma con un nombre, en todo lo que abarca y representa. Está en un montón, en cada uno de mis tres hijos. Soy un tipo muy afortunado”. Por otra parte, se refirió al legado que le piensa dejar a sus chicos haciendo alusión a un mandato y dijo: “Ser felices e ir por el buen sendero. El resto, vamos viendo”.

¿Cómo lo encontró el cambio de década? “Nunca le di mucha pelota, siempre viví con mucha incredulidad que todavía esté acá. La vida es un gusto muy grande que me doy. Realmente pienso que la disfruto con toda mi alma. Todo lo que hago lo hago con toda mi alma”, señaló. Y dijo que tenía su propio secreto para lograrlo: “Tengo puesto el acento en no molestar ni ofender a nadie. Nunca. Y hacer con toda mi alma lo que realmente me gusta. Es una vida muy simple, muy linda. La vivo como una vida muy linda”.

Claro que, desde que comenzaron las versiones que aseguraban que la situación no estaba nada bien en la pareja, ni Facundo ni María respondieron las consultas de los medios y se limitaron a guardar silencio. Ahora, en tanto, está claro que si hubo algún problema entre ellos, éste ya se solucionó.

