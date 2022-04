Jimena Campisi estaría viviendo un romance con un jugador de la selección argentina

Jimena Campisi, envuelta en rumores de romance con un delantero argentino

Después de la tormenta, siempre sale el sol. Al menos así parece haberle sucedido a Jimena Campisi que, luego de haber tenido un difícil 2021 por su batalla judicial con el padre de su hijo, el empresario Tomás Costantini, hoy estaría viviendo un romance con un jugador de la selección argentina. Así lo aseguró Ángel de Brito, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Romance: Nicolás González y Jimena Campisi. Ella viajó hace 15 días, ya se conocían de Buenos Aires”.

El tweet de Ángel de Brito en el que confirma el romance entre Jimena Campisi y Nico González

Si bien ninguno de los protagonistas confirmó la relación hasta el momento, lo cierto es que ambos se siguen en Instagram y, por si fuera poco, ella está posteando desde hace varios días postales desde Italia, país en el cual el delantero integra las filas de la Fiorentina, club que marcha sexto en la Serie A. Además, él fue una de las figuras de la última Copa América en la que Argentina se consagró campeón. Y aunque en las imágenes se la ve sola, todo indica que estaría visitando a Nicolás.

Algunas de las fotos que compartió Jimena Campisi desde Italia en las últimas horas

La modelo y DJ, que es madre de Milo (8), lucha desde hace varios años para que su ex se haga cargo, tanto afectiva como económicamente, de su hijo. Por caso, en mayo del año pasado, explotó en las redes sociales luego de que él no se presentara a la sexta audiencia. “CINCO AUDIENCIAS. El padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por zoom ni en la vida real. Hace ocho meses que ni siquiera lo ve. No es capaz ni de proponer una cuota alimentaria digna para Milo”, escribió.

Nico González se luce en la Fiorentina y también en la selección argentina

Y continuó con su descargo: “Tuvieron que citar a los abuelos y tampoco quisieron aparecer. Soporté 8 años de cuota alimentaria ridícula para que por lo menos genere un vínculo. Ya entendí, el amor no se puede comprar pero el sufrimiento no es gratis tampoco. Justicia. Háganse cargo de lo que le corresponde a Milo. Bastante daño psicológico le hicieron así que tengan al menos la dignidad de dar la cara y cumplir con la ley. Muchos millones y cero valores. Qué tristeza”.

Consultada por Teleshow en ese entonces, Jimena había explicado por qué decidió salir a hablar: “Estoy muy mal. La verdad tengo una tristeza inmensa. Todos estos años me guardé y decidí no salir en los medios para que mi hijo tenga vínculo con su papá pero ya no tolero más las injusticias. Es mucho daño para un niño”, había señalado en diálogo con este medio, todavía con la bronca por una nueva fallida instancia judicial. “Hoy fue la sexta audiencia y no aparecen, como si mi hijo no existiera”, había agregado.

Según había contado Jimena en esa oportunidad, Tomás no veía a Milo desde hacía ocho meses, ni de manera presencial ni de forma virtual. “Nada de nada. Le escribió una vez y encima le dijo q tenía una Play 5 para él, una moto, que lo iba a buscar y después no apareció y le dijo que no tenía Internet para avisarle que al final no venía”, señaló. Y se refirió a la percepción de su hijo de toda la situación: “Entiende todo. Es un hombrecito. Yo nunca le voy hablar mal de su padre pero él solito siente esa ausencia y sabe que el padre no está presente. Él no se merece nada de todo esto”.

