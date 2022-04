Jorge Lanata adelantó todos los detalles de su boda: cómo será la ceremonia y con qué canción entrarán

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

A un día de su casamiento con Elba Marcovecchio, Jorge Lanata regresó a su programa de radio luego de haberse ausentado el jueves. Según había podido saber Teleshow, el periodista había faltado porque no se sentía bien, mientas que Eduardo Feinmann había dicho al aire que su colega estaba “haciendo un trámite referente a su boda”.

“¿Qué tal, Edu?”, dijo el conductor de Lanata sin filtro al hacer el pase radial y el conductor que lo antecedía le preguntó si había enterrado los huevos, en referencia a la tradición que dice que así el clima acompaña a los novios en los casamientos. “A las monjitas no hay que llevarles huevos, nueve palos está bien”, bromeó en alusión a los bolsos de López.

Enumerando las tradiciones, el anfitrión de PPT se quejó: “¿Todo eso hay que hacer? Ya bastante conque me caso. Y enterrar los huevos suena fuerte. Y para la novia ya está todo armado eso de algo azul, algo nuevo y algo prestado”.

También le preguntaron si habría otras costumbres de esas que se realizan en las fiestas, como el ramo, la liga y las cintitas en la torta, a lo que él se sinceró: “Yo no sé de qué carajo me están hablando”.

Además, recordó cómo se conocieron: “Fue en una audiencia. Lo primero que me preguntó fue ‘¿usted es propietario?’. ‘Sí’. Y ahí me empezó a mirar con otro interés”. Y sobre si se trató de amor a primera vista, dudó: “No sé, después nos volvimos a ver y nos quedamos como una hora y media charlando”.

Sobre aquella primera vez agregó: “El día de la audiencia, no me acuerdo bien, pero ella llegó primero, estaba con Florencia de la V, y yo dije: ‘Mirá esta mina’. Nos pusimos a discutir de libertad de prensa y esas cosas”. Sin embargo, recordó que en ese momento hubo “una cosa tensa” que al rato pasó: “De pronto, todo, ese mismo día estábamos como chanchos, llegamos a conciliarnos. Empezó fuerte y al rato éramos todos amigos”. En ese momento “no hubo beso, pero sí pasó muy poco después”.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se casan este sábado en un salón ubicado en Exaltación de la Cruz

Si bien los flamantes novios ya adelantaron que en la fiesta que realizarán mañana en Exaltación de la Cruz no habrá baile, sí habrá tres o cuatro canciones claves para ellos durante la ceremonia, y él enumeró: “Un lento de Metallica, no recuerdo el nombre, que lo eligió Elba. Después hay una versión de Pau Casals muy bonita en chelo, uno de Ed Sheeran”.

Seguramente uno de los momentos más emotivos será cuando los novios repasen sus historias personales y la de ellos como pareja, para ello un allegado leerá un texto: “Me pidió que escribiera sobre ella y ella habló de mí y lo va a citar. No es para leerlo textual, sino que me preguntó qué cosas que me gustan de ella. Lo va a decir como en una charla”.

Ya tienen los anillos y dijeron que por el momento no habrá luna de miel. En unos días él viajará a Miami para grabar para NatGeo y hará su ciclo radial desde allá. A su regreso, continuará trabajando en Lanata Sin Filtro y preparando la vuelta de PPT. “Tal vez a fin de año nos vamos de viaje juntos”.

Tal cual había adelantado el miércoles, sostuvo que no está nervioso aunque su futura esposa sí y sorprendió al develar que odia las fiestas. “Pero voy a estar. Incluso voy a llegar temprano, no se preocupen”, bromeó.

“No estoy nervioso, es linda la situación, el lugar a donde lo vamos a hacer es muy lindo. Lo único que hay al aire libre pero que si está para el clima se pude cambiar es el Civil. Se hace en un lugar que es la entrada de un club de polo que hay árboles. Si está fresco, adentro”. También adelantó que habrá torta de bodas, pero no recuerda detalles del menú, ya que fue Elba sola a degustarlo.

Elbita Marcovecchio y sus hijos Valentino (14) y Allegra (12), junto a Jorge Lanata en salida familiar

“Cero bailongo, sepan los que van”, le advirtió al aire Eduardo Feinmann a los 120 invitados y Lanata fue aflojando: “Yo creo que van a bailar en algún momento. Muchos ya dijeron que se quedan a dormir en las inmediaciones así que se van a tomar todo”.

Además, el periodista contó una infidencia del vestido de su novia: “Se lo hace Gino Bogani al cuerpo y se lo termina ahí. Yo creo que nos vamos a estar casando y se lo va a estar cosiendo”. Y aunque la tradición indica que trae mala suerte que el novio vea el atuendo, parece que algo espió: “Por lo que vi el diseño es muy lindo, es sin cola”. Sobre qué usará él, ya había adelantado que vestiría smoking pero no había querido contar el color: “Me lo quiso sacar el turro de Feinmann, voy de anaranjado”.

Para cerrar el pase, el conductor de Alguien tiene que decirlo, celebró: “El lunes cuando hablemos ya sos marido oficial de Elbita”.

