Quién es Rolando Junior Pisanu, el hermano actor de Brenda Gandini

Rolando “Junior” Pisanu también eligió, al igual que su hermana Brenda, el camino de la actuación

A pesar de tener una familia famosa, Rolando “Junior” Pisanu elige el bajo perfil. Es el hijo de la ex modelo Daniela Cardone y hermano de la actriz Brenda Gandini y, si bien también decidió seguir la carrera actoral, su nombre no resuena en los medios. Pero no por eso su camino artístico es menor.

El joven, que hoy tiene 27 años, volvió a aparecer públicamente el último fin de semana, cuando su madre festejó su cumpleaños en un reconocido boliche de Palermo y compartió fotos de la celebración en su Instagram: allí se lo vio posando junto a Cardone, su hermana, su cuñado Gonzalo Heredia y su pareja, Giuliana Rolandelli. “Festejando mi cumple en mi lugar, con mi familia hermosa. Gracias por tanto mimo, los adoro”, escribió Daniela en la red social junto a las imágenes.

Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Danniela Cardone, Junior Pisanu y Giuliana Rolandelli

En un principio, parecía que el festejo no se iba a realizar, ya que días atrás había sido atravesada por el dolor debido a la muerte de su hermano. Fabio Cardone, de 51 años, al parecer vivía en la indigencia y fue hallado sin vida el 1 de abril en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. “Aparentemente se cayó de un edificio de construcción en Viedma. Todavía no sabemos nada, justo es fin de semana y encima feriado, así que hay que esperar a que realmente nos den la información”, aseguró Cardone en ese entonces en diálogo con LAM. Lo cierto es que finalmente se hizo una íntima reunión con sus más allegados y allí “Junior” dijo presente.

El joven es hijo del segundo matrimonio de la ahora DJ con el cirujano plástico Rolando Pisanu, a quien la ex modelo conoció al instalarse en Buenos Aires para iniciar su carrera en el modelaje. De su primer pareja, Carlos Gandini, nació su hija mayor, Brenda. Lejos de aprovechar la fama de su familia, Junior hizo su propio camino estudiando teatro y otras expresiones artísticas. Incluso, también incursionó en la televisión con sus participaciones en 100 días para enamorarse, una de las novelas éxito de Telefe, y en Divina, en tu corazón, una tira infanto-juvenil coproducida con Televisa protagonizada Laura Esquivel.

A la izquierda, Rolando “Junior” Pisanu con su novia, y a la derecha, con su sobrina Alfonsina

“Estar rodeado de actores influyó en mi carrera profesional”, afirmó años atrás a Teleshow el actor que también estuvo en la obra de teatro Orgullo con Leticia Bredice y Claribel Medina, en la novela chilena Queridos Hijos y en la obra Jugar a partir. Si bien tuvo experiencias en la pantalla chica, se considera un actor de teatro y comentó en dicha entrevista las diferencias que existen con la televisión. “El teatro es el aquí y el ahora. En el teatro se ven los verdaderos machos en la cancha. En la tele siempre tenés el corte, te van guiando. En teatro podés jugar más. Igualmente, es hermoso hacer tele”.

Actualmente, está dedicado de lleno al teatro independiente y protagoniza la pieza Monte Chingolo, que recibió nominaciones para los Premios ACE, incluso él mismo fue designado como revelación masculina.

En sus redes, a Junior se lo ve muy enamorado de su novia. De hecho, a fines de septiembre le había dedicado un tierno posteo: “¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Momentos con vos, que pasaron por mi retina y quedarán siempre en mi memoria. Como ese abrazo antes de la hora pico.Feliz cumpleaños Giu. Gracias por esto, por lo que fue y lo que vendrá. Te amo”. Además de publicar fotos con su pareja, Junior también comparte algunas postales en Instagram junto a Alfonsina, su sobrina mejor, hija de los protagonistas de Desnudos.

