Julieta Prandi reveló la determinación de su hijo mayor frente a la causa legal con su ex marido

“Nunca quise estar haciendo lo que estoy haciendo hoy porque si hay algo que critiqué siempre es la manera de haber hecho pública nuestra problemática familiar. Siempre quise preservar la salud mental de mis hijos, pero no me quedó otra alternativa que hoy sentarme frente a una cámara y contar mi verdad”, dijo Claudio Contardi en enero pasado cuando rompió el silencio públicamente y habló de la batalla legal que atraviesa con su ex esposa, Julieta Prandi.

En ese entonces, el empresario acusó a la conductora de haber tomado “como rehenes” a sus hijos y contó que al mayor, Mateo, no lo ve desde febrero 2021. “Lo mejor para los chicos es que estén con la mamá, el papá y la familia de ambas partes. Que lo judicial siga su cauce y al final de esto uno se dé cuenta quién decía la verdad y quién mentía. Yo los amo y extraño. Los esperé para las Fiestas, para mi cumpleaños, el Día del Padre... Ojalá que esto se termine pronto y puedan estar bien con su papá y su mamá”.

En tanto, Prandi había aclarado que ella jamás había impedido el contacto de sus hijos con su padre. Por caso, y pese a las declaraciones de los menores -Mateo y Rocco- el juez había resuelto que debían revincularse con el empresario.

Sin embargo, la jueza Marcela Silvia Rama tomó el caso y lo primero que hizo fue escuchar a los hijos de Contardi y Prandi e impuso nuevas medidas: “Esta suspensión y perimetral es por sesenta días, él no se puede acerca de ninguna manera, ni siquiera por teléfono. Además está el tema de cuota, él debe más de tres millones de pesos”.

Julieta Prandi y Claudio Contardi se divorciaron en noviembre de 2019

Estas medidas llevaron alivio a la conductora, según contó este jueves en el pase de Es por ahí con Flor de la V en Intrusos, por América. “Te soy honesta -se sinceró Prandi ante su colega- Desde que les conté de estas suspensiones, mis hijos están felices, más tranquilos. Porque hasta ahora no había un papel que los resguardara, y ellos se veían en una situación de que si aparecía el padre era un tironeo. Tenía que aparecer la policía. Violento”, dijo la modelo.

“Lo más grave -agregó- es que venían escuchando a mis hijos, habían hablado frente al psicólogo, al servicio de la niñez, en el Juzgado: ‘No quiero, me hace esto, me hace lo otro, me pega’. Lo que fuere. Y nadie los escuchaba. Y yo como madre no tenía la herramienta para defenderlos. Eso es lo más grave”, aseveró Prandi.

De inmediato, mientras escuchaba el testimonio de la conductora de Es por ahí, Flor de la V destacó la importancia de que los niños hayan sido escuchados. Y aportó el dato de que Mateo, el hijo mayor de Julieta Prandi, quiere cambiarse el apellido: sacarse el de su padre y empezar a usar el de su madre.

“Este año se va a hacer esto. Mateo ya puede hacerlo y lo tiene completamente decidido. Es uno de los pasos que vienen ahora”, dijo la modelo sobre los próximos avances en la causa. Y, sobre Rocco, el menor, agregó: “Yo creo que mi otro hijo va por el mismo camino”.

