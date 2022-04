El dolor de los famosos en las redes sociales por la muerte de Hilda Bernard

A los 101 años, falleció Hilda Bernard

Este miércoles al mediodía se supo que, a los 101 años, falleció Hilda Bernard. La reconocida actriz formó parte de elencos de docenas de novelas, pero había alcanzado gran popularidad con su papel de villana en Chiquititas, a mediados de los años 90.

Así, distintas personalidades del espectáculo se volcó a las redes sociales para expresar su admiración por la actriz y el dolor por su perdida física. Viviana Saccone, José María Muscari, Georgina Barbarossa, Alejo García Pintos, Cinthia Fernández y Ángel de Brito fueron algunas de las figuras que, en las primeras horas después del fallecimiento, despidieron públicamente a la querida actriz.

“Querida Hilda, abrazo fuerte a toda su familia y amigos”, escribió en Twitter Viviana Saccone. “Chau, mi adorada genia. Siempre en mi corazón, el cielo te espera”, expresó José María Muscari junto a una foto en la que se lo ve con Hilda. “Hilda querida”, dijo Georgina Barbarossa junto a una serie de corazones rojos y unas fotos de la actriz.

“101″, escribió simplemente Ángel de Brito agregando un corazón celeste dedicado a la artista. “Que flash vivir 101 años”, expresó con sorpresa Cinthia Fernández ante la edad de la actriz. “¡Adiós, Hilda, adorada! Siempre sonriendo y alentando a todos. Siempre generosa. Siempre, Hilda”, dijo Alejo García Pintos luego de compartir el comunicado de la Asociación Argentina de Actores, quienes se encargaron de dar a conocer la triste noticia este miércoles.

“A los 101 años falleció Hilda Bernard, hace ya varios años que no la veía, no se cómo estaba de carácter pero trabajé con ella en un par de ocasiones, siendo ya una señora muy grande, y siempre me impactó su bonhomía, la voy a recordar siempre con una sonrisa”, publicó por su parte Federico D’Elia.

El tweet de Viviana Saccone tras la muerte de Hilda Bernard

El mensaje de José María Muscari tras la muerte de Hilda Bernard

La dedicatoria de Federico D'Elia a Hilda Bernard

Angel de Brito se conmovió con la muerte de Hilda Bernard

“Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio. Era nuestra afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26. Tenía 101 años. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este momento de tristeza”, anunció la Asociación Argentina de Actores en sus redes oficiales.

En 1994, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. En 2015, recibió un premio Martín Fierro a la trayectoria, por sus más de 50 años en los medios. Su extensa labor teatral incluye títulos como Martín Fierro, Mataron a un taxista, Felices fiestas, león, Cuando el tiempo está después, Concierto de aniversario, El último encuentro, Póstumos. En radio, se destacó por su labor en radioteatros, participando en exitosos ciclos de Radio El Mundo y Radio Splendid.

En cine tampoco se quedó atrás, contando con una gran cantidad de películas en su haber. Trabajó en Mala gente, Cuerpos perdidos, Vení conmigo, Autocine mon amour, El reclamo, Cama adentro, Rebelde Way, La sombra de Jenninfer, entre otros films.

Hilda Bernard en su cumpleaños número 100 (Maximiliano Luna)

Aunque las nuevas generaciones la conocieron por su papel en Chiquititas, donde interpretó entre 1995 y 1997 a Carmen Morán, la estricta celadora del hogar Rincón de Luz, la actriz tiene en su haber más de cincuenta telenovelas: Alta Comedia, Muchacha italiana viene a casarse, Antonella, El amor tiene cara de mujer, Rosa de lejos, Floricienta, Rebelde Way, Se dice amor, La extraña dama, Cosecharás tu siembra, Celeste, Pobre Clara.

