Pactos, silencios y una relación oculta durante seis años: la historia de amor de Rocío Marengo y Eduardo Fort

“Sentí alivio”, aseguró a Teleshow Rocío Marengo en junio de 2019 al día siguiente de haber hablado, por primera vez, de su relación con Eduardo Fort. Por ese entonces, la actriz y el empresario estaban en pareja desde hacia seis años pero habían decidido mantener su relación dentro de un hermetismo puro. Sus respectivas familias y amigos, claro, lo sabían. No así la prensa. En cada entrevista que le hicieron durante ese tiempo aseguraba que estaba enamorada pero no daba detalles de su novio.

Hasta que, durante una charla en televisión con Verónica Lozano, se sintió cómoda y decidió blanquearlo. “Él me acompañó en momentos de mi carrera, como cuando hice la tapa de Playboy, me apoyó. O cuando entré a un reality. A él no fue lo que más le gustó, pero se la bancó. A veces nos tomábamos nuestro tiempo porque él no estaba de acuerdo y yo me mantenía firme en el trabajo”, dijo sobre su pareja, y lejos de evadir la respuesta, reveló la identidad de su pareja: “Sí, estoy de novia con Edu Fort, que es perfil bajo”.

Desde entonces, la relación entre ellos no cambió: siguieron eligiendo no mostrarse públicamente, como lo habían hecho hasta entonces. Él continuó ocupando su lugar en la empresa familiar y ella, trabajando, como desde que comenzó su carrera en los medios.

Según aseguró Rocío en su duro descargo anoche en la pista de ShowMatch, está en pareja desde hace ocho años con Eduardo Fort. Aunque en las entrevistas que ha dado luego de blanquear su relación, sostuvo que se conocieron en 2014.

Meses más, meses menos, la actriz y el empresario se conocieron en un restaurante al que cada uno había ido a comer con un grupo distinto de amigos. Si bien estaba sentados en otras mesas, comenzaron a hablar y luego de aquel primer contacto Eduardo invitó a Rocío a tomar un café en otro bar. “Yo me caso”, le dijo Fort a un amigo cuando cruzaban la calle, ya afuera del local. “Fue un flechazo mal”, destacó ella, que escuchó aquella declaración de amor.

Él se había separado de la madre de sus hijos, Karina Antoniali, motivo por el cual Rocío negó la relación durante los primeros años. Además, la pareja optaba por mantener el perfil bajo y resguardar a la familia Fort. Cuando decidió blanquearlo públicamente, la actriz señaló que se dio “de forma natural” luego de un viaje que ella había hecho con Marley para un programa de televisión. Poco antes había fallecido su padre, el conductor cambió de rumbo y el empresario se sumó para acompañarla a los destinos de ella: China y Japón.

Cuando regresó de aquel viaje tuvo la entrevista con Lozano y decidió que era tiempo de dejar de ocultar la relación que mantenía con el hombre que tan feliz la hacía. “Es un familión que me divierte. Edu me dio un lugar divino, sus hijos, sobrinos, me incluyeron. Siempre me hicieron una más. Tuve suerte con los hijastros”, celebró en alguna oportunidad quien también compartió viajes familiares con Marta y Felipe, los hijos de Ricardo Fort.

Viaje en familia: Rocío y Eduardo fueron a Disney con los hijos del empresario y también con Marta y Felipe, los hijos de Ricardo

Anoche Rocío colapsó al aire de ShowMatch cuando expresó su angustia porque Eduardo no la acompañó nunca al estudio de La Academia, pese a sus reiterados pedidos. “Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida”, enfatizó la actriz, sorprendiendo al jurado, a Marcelo Tinelli y a sus compañeros de certamen.

“Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme. ¿Qué le da, vergüenza? Me mintió: me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Eduardo Fort, hacete cargo de que tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”, agregó la actriz marcando su punto de vista sobre el futuro de la relación.

