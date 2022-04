Las nenas de Nicole Neumann fueron a apoyar a Mica Viciconte en la final de Masterchef Celebrity: “Mis hijastras”

Fabian Cubero llevo a las hijas de Nicole Neumann a apoyar a Mica Viciconte (Masterchef Celebrity, Telefe)

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero nunca logró encausarse tras su separación, ocurrida en 2017. Y es que, tras la firma del divorcio que tuvo lugar un año más tarde, los conflictos judiciales continuaron, en especial, por los asuntos relacionados a la crianza y la exposición de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. De hecho, una medida cautelar le impidió a las dos partes mostrar a sus niñas en las redes sociales durante mucho tiempo, algo que recién pudieron empezar a hacer meses atrás. Es por eso que sorprendió tanto ver llegar al ex jugador del Vélez Sarfield acompañado por ellas a la gran final de Masterchef Celebrity 3 para apoyar a su actual pareja, Mica Viciconte.

“Presentanos a tu familia”, le dijo Santiago del Moro, a la participante. Y la influencer, sorprendida, señaló: “Bueno, mi pareja, ya lo conocen, y mis hijastas serían...”. En pantalla sólo podía verse a las dos menores, por lo cual ella misma se encargó de indicar que la mayor se encontraba detrás de cámara. “Le da más vergüenza”, dijo Mica en relación a Indiana. Entonces, el conductor indicó que podía sentarse detrás para verla trabajar. Pero ella remató: “Que haga lo que sienta”.

Inmediatamente, del Moro se dirigió a las niñas y les preguntó cómo era la actual pareja de su padre, que está a semanas de dar a luz a Luca, su nuevo hermanito. “Es buena y cariñosa cuando quiere...”, respondió Allegra, mientras Viciconte lanzaba una carcajada. “Igual la deben querer mucho para estar acompañándola acá esta noche”, indicó entonces Santiago. Y ambas contestaron que sí.

Mica Viciconte junto a Fabián Cubero y sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna (Instagram)

Luego, el conductor se dirigió al Poroto, señalando que él había oficiado de jurado en su hogar. “Yo sonrío más que el jurado en casa, pero soy exigente. Me gusta mucho la cocina, me gusta cocinar. Y cocino más que ella y mejor que ella”, dijo el ex futbolista chicaneando a su pareja. Y siguió: “Es un debate que tenemos. Le dije: ‘Tuviste que entrar a Masterchef para ganarme a mí en la cocina’. ¡Y no lo quiere asumir, no hay manera!”.

Claro que, fiel a su estilo, Mica no se quedó callada, negó los dichos de Cubero y aseguró: “Cocino mejor yo. Fabián es una persona muy simpática, que se desenvuelve muy fácil. Es así, chistoso”. No obstante, cuando Del Moro aseguró que nunca había conocido a una persona más competidora que Viciconte, el ex de Nicole señaló: “Tiene el alma del deportista. El deportista es competitivo, nunca quiere perder a nada”. “Nos juntamos, los dos somos iguales”, ratificó la influencer.

Lo cierto es que, después de bromear con su imitación del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis y asegurar que a él le gustaban las porciones grandes y las comidas con ajo, el ex futbolista reconoció que no se animaba a participar del certamen. “Desde la primera temporada te invitamos y vos arrugaste”, le dijo Santiago. “A mí me terminan echando. Pararse ahí adelante y escuchar las cosas que te dicen, es difícil. Y aparte, con las caras que te ponen, peor todavía. ¡Más bronca te da!”, aseguró Cubero.

A la hora de darle algunas palabras de aliento a Mica, Allegra le dijo mirándola a los ojos: “Cocinás bien, suerte”. Sienna, en tanto, se escondió entre el brazo de su padre para evitar hablar frente a las cámaras. Y Poroto confesó: “Anoche la motivé y se empezó a reír. Le dije: ‘Mañana es tu día, mañana la rompés, vas a hacer los mejores platos de Masterchef. ¡Y se empezó a reír!”. “Me empezó a decir: ’Vos sos un héroe, vos podés’. No, no me sirve eso”, cerró la participante.

