Guillermina Valdés viajó a Londres junto a sus hijas y sin Marcelo Tinelli: el motivo

Guillermina Valdés junto a sus hijas Paloma y Helena en Londres

Si hay algo que Guillermina Valdés siempre dejó en claro es que la prioridad número uno en su vida son sus hijos. Tal es así, que siempre está presente en los momentos más importantes de cada uno de ellos. Es por eso que en los últimos días decidió emprender un viaje a Europa para acompañar a Paloma Ortega, que decidió instalarse allí un tiempo.

“Acompañando a Palo Ortega que se queda aquí, en el viejo continente”, escribió la empresaria junto a varias postales en las que se las ve a ambas en Londres, junto a Helena, la menor de las adolescentes que tuvo durante su matrimonio con Sebastián Ortega. Allí se las puede observar disfrutando de la capital inglesa, paseando, recorriendo distintos barrios y hasta a bordo de un tren.

Guilermina mostró algunas fotos del viaje que hizo para acompañar a Paloma, que planea instalarse en Europa

Inmediatamente, la publicación se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de Marcelo Tinelli, su pareja, quien se expresó con tres emojis de corazones. Jimena Barón, por su parte, le escribió: “Que lindo viaje, Guille”. En tanto, Lizardo Ponce le dejó tres caritas con corazones en los ojos.

Más fotos del viaje de Guillermina Valdés junto a sus hijas Paloma y Helena a Londres

Otro de los hijos de la ex jurado de La Academia que también está emprendiendo su propio camino es Dante, el mayor del los descendientes que tuvo con el hijo de Palito, quien en una entrevista con Teleshow habló sobre la importancia que le da a los consejos de su madre. “Mi vieja es de escuchar de todo. A veces me dice que soy demasiado sentimental y a ella le gustan las voces más relajadas. Pero viste que los papás pueden tener una visión más exigente. Cuando le mostré el tema, le gustó un montón. En general, me apoyo mucho en mi vieja y cuando hago los temas, a la primera que se lo muestro es siempre a ella y me da siempre su parecer. Es muy compañera del proceso. Ella es muy sincera y me parece clave ser genuinos en los vínculos tan cercanos. Me dice siempre la verdad: a veces puede que yo no piense igual y me quedo callado. Es parte de la vida”, había dicho días atrás.

Pero además, Guillermina también esta muy pendiente de Lolo, el pequeño que tuvo con Tinelli. De hecho, a mediados de marzo la ex modelo mostró el emotivo tatuaje que se hizo en honor a él: estampó en negro sobre su antebrazo derecho las siete letras que conforman el nombre de su hijo más chico. “Ya tenia a Dante, Paloma y Helena en mi piel, me faltaba Lorenzo”, escribió en Twitter junto a la foto que muestra el nuevo tatoo y, además, agregó cuatro emojis: dos angelitos varones y dos angelitas mujeres.

A fines de febrero, Guillermina incendió las redes con una foto que publicó en su Instagram. “Con mi hermanita hermosa”, escribió, con un emoji de bomba a punto de detonarse y un corazón para referirse a una foto junto a Lucía Valdés. Y los comentarios no tardaron en multiplicarse en la publicación, que hasta el momento acumula más de 15 mil “me gusta” y contando. “Son iguales”, es la frase que más se repitió entre los mensajes que le dejaron algunos de los casi tres millones de seguidores que acumula Valdés en su Instagram. Incluso, algunas amigas famosas como Mey Scápola y Paola Krum se hicieron eco del parecido entre las hermanas.

