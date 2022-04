Cómo fue el acuerdo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero para que sus hijas estén en la final de Masterchef Celebrity

Fabian Cubero llevo a las hijas de Nicole Neumann a apoyar a Mica Viciconte (Video: "Masterchef Celebrity 3", Telefe)

“Presentanos a tu familia...”, invitó Santiago del Moro a Mica Viciconte en la final de Masterchef Celebrity 3, cuya definición se verá esta noche por la pantalla de Telefe. De inmediato, la influencer -que compite por el primer puesto con el actor Tomás Fonzi- se paró al lado de Fabián Cubero y dos de las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. “Bueno, mi pareja, ya lo conocen, y mis hijastras serían...”, dijo sobre Allegra y Sienna, quienes estaban frente a cámara. Según contó la participante, Indiana -la mayor- estaba apoyándola desde atrás de cámara. “Le da más vergüenza”, explicó.

El conductor aseguró que la joven si quería podía sentarse en la isla detrás y verla cocinar, sin intervenir en cámara, pero Mica agregó: “Que haga lo que sienta”. Luego Del Moro se dirigió hacia las hijas de Nicole y Cubero y le preguntó por la relación con la actual pareja de su padre, quien además está embarazada, esperando el nacimiento de Luca.

“Es buena y cariñosa cuando quiere...”, contestó Allegra y generó las carcajadas de todos los presentes en el estudio. “Igual la deben querer mucho para estar acompañándola acá esta noche”, sumó el conductor y ambas coincidieron en su respuesta afirmativa.

Este lunes, Santiago del Moro contó el trasfondo de la presencia de Indiana, Allegra y Sienna en Masterchef Celebrity y reveló que Nicole Neumann firmó un documento en el que autorizaba a sus hijas a asistir a la grabación. “La más grande no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar”, contó el conductor en su programa de radio El Club del Moro, por La 100. Y reveló la conversación que mantuvo con la chica cuando fue a buscarla detrás de cámara: “Si vos querés no estar, no estés, pero si a vos te gustaría estar con tu familia está, porque yo no te voy a preguntar nada”, le prometió a Indiana.

Nicole Neumann

VER TAMBIÉN Las nenas de Nicole Neumann fueron a apoyar a Mica Viciconte en la final de Masterchef Celebrity: “Mis hijastras”

Luego, Santiago del Moro se refirió a las hijas de Cubero y Neumann como “tan divinas, tan respetuosas”. Y agregó la información sobre el acuerdo al que llegó el ex matrimonio para que sus hijas estuvieran presentes acompañando a Mica Viciconte. “El canal pide previa autorización de los padres. Nicole, obviamente, firmó un documento para que las hijas estén ahí. Sino, no se puede”, detalló el conductor.

Durante la intervención de Cubero en la primera emisión de la final del certamen gastronómico, aseguró que él había ocupado el rol de jurado en su casa. “Yo sonrío más que el jurado en casa, pero soy exigente. Me gusta mucho la cocina, me gusta cocinar. Y cocino más que ella y mejor que ella”, dijo y le habló directamente a su pareja. “Es un debate que tenemos. Le dije: ‘Tuviste que entrar a Masterchef para ganarme a mí en la cocina’. ¡Y no lo quiere asumir, no hay manera!”, bromeó.

Mica no se quedó callada y le respondió a su pareja. “Cocino mejor yo. Fabián es una persona muy simpática, que se desenvuelve muy fácil. Es así, chistoso”. De inmediato, Del Moro comentó que nunca había conocido a una persona más competidora que Viciconte, el exjugador de Vélez agregó: “Tiene el alma del deportista. El deportista es competitivo, nunca quiere perder a nada”. “Nos juntamos, los dos somos iguales”, amplió Mica.

SEGUIR LEYENDO: