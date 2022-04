Pampita consiguió otro canje para su familia y amigos: adonde se irá de vacaciones de invierno

Pampita consiguió un canje para su familia y amigos: adonde se irá de vacaciones de invierno

Carolina Pampita Ardohain vuelve a sorprender con la noticia de un fabuloso canje que consiguió tanto para ella como para su familia y amigos. Es que la conductora se llevará de vacaciones con todo incluido a su familia, con Roberto García Moritán y sus cuatro hijos a la cabeza, y a su numeroso grupo de amigos.

La idea es disfrutar, a mitad de año, de unas vacaciones de invierno. ¿El destino? Nada menos que Ibiza, durante el verano europeo. Así, Ardohain invitará a su troupe el hotel con pensión completa incluida. Es que su rol de embajadora de una importante cadena de hoteles internacionales, le da la posibilidad de conseguir este beneficio para los suyos.

Así lo reveló en una entrevista con Vuelta y media (FM Urbana Play), el programa radial de Sebastián Wainraich y Julieta Pink. En una conversación telefónica, Pampita contó los detalles de la experiencia que vivirá con su gente en la paradisíaca isla española situada en el Mar Mediterráneo y por un plazo de tres semanas.

“La próxima vez que festejes tu cumpleaños... ¿Viste que llevás a todas tus amigas, un montón de gente?”, le dijo Wainraich y ella lo interrumpió. “¿Adonde tenés ganas de ir? Me parece que me voy a Ibiza en vacaciones de invierno”, le dijo Pampita de repente, sorprendiendo al conductor. “Ya lo tengo cerrado”, agregó la conductora de El Hotel de los Famosos (El Trece) a lo que Wainraich le respondió: “Vos sabés que sos la 1 del mundo, ¿no?”.

Las últimas vacaciones de Pampita en Punta Cana (Foto: Instagram)

“Mis amigos ya se están comprando los pasajes... Yo les doy el hotel y la comida gratis por tres semanas. Pero cada uno se paga el pasaje, tienen que arreglar su vuelo”, contó la mamá de Ana García Moritán. Asimismo, también explicó por qué puede volver a viajar en esta modalidad, medio año después de de haber pasado casi un mes en México, también en compañía de su círculo más cercano.

“Yo soy embajadora de la cadena de hoteles Palladium y tengo que recorrer los Palladium de todo el mundo...”, comenzó a contar Pampita, pero Sebastián la interrumpió con una humorada: “Pará, pará, pará, no digas: ‘Tengo que recorrer’ como si fuera un laburo que todas las mañanas te tenés que levantar... ¡Es un laburo espectacular!”.

Carolina Pampita Ardohain (Foto: Instagram)

Carolina se rio y le dio la razón al humorista: “Es el sueño de cualquiera, ¿no? Me dicen: ‘¿Qué tenés que hacer este año?’. Y mirá, tengo que recorrer seis países con todos mis amigos y familiares... ¿Y van gratis todos? Sí, van gratis, no pagan nada”, explicó ella. Luego, Wainraich quiso saber qué requisitos hay que cumplir para ser parte de los fabulosos y multitudinarios viajes de Pampita. “Y... tienen que ser amigos o familiares míos”, dijo ella. “¿Y de qué estamos más cerca? ¿Ser amigos es partir de qué?”, quiso saber Julieta Pink. “Con tres cenas ya podés ser amigo, ¿no? Que me invite a su casa, me presente a sus hijos, es un buen paso”, contestó la conductora.

“Igual, invitarme a mi a comer es entrar casi en quiebra, porque vos viste que tengo siete pibes, ¿no?”, siguió la modelo en el mismo tono de broma. “Soy una chica sencillita, me conformo con lo que haya”, cerró.

