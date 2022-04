La reflexión de Paula Chaves sobre la lactancia materna: “Dar la teta donde se te cante”

Paula Chaves destacó la importancia de la lactancia materna

Siempre que puede, Paula Chaves lo deja en claro: antes que cualquier otra cosa, la prioridad son sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. Y, en este sentido, es que muchas veces utiliza sus redes sociales, tanto para compartir fotos de momentos familiares como para publicar reflexiones sobre su experiencia como mamá, un rol del que nunca descansa. De hecho, durante las vacaciones en el Caribe que está compartiendo junto a su marido Pedro Alfonso, sus tres pequeños y el clan familiar de su amiga Mery Del Cerro, también se hizo tiempo para dejar un profundo pensamiento a sus seguidores sobre la lactancia materna.

“Dar la Teta donde se te cante… Dar la teta porque la teta alimenta, porque la teta es seguridad, calma, da Paz…Es un acuerdo entre ella y yo… ¿hasta cuando? No sabemos… puede quedar poco o mucho…Me siento revolucionada y llena de oxitocina … admiro mi cuerpo, capaz de alimentar y generar leche aun habiendo pasado 20 meses de aquella ´bajada de leche´ después del parto… mancho remeras, se me cargan como si estuviésemos iniciando la lactancia”, comenzó escribiendo junto a una foto en la que se la ve amamantando a su hija menor.

Y continuó, solidarizándose con las mujeres que están pasando por la misma situación: “Abrazo a cada una de ustedes, que está luchando con la teta, con los controles médicos y las bajadas de peso de los bebes…Abrazo a las que tuvieron que complementar o decidieron complementar con leche…Nada te hace mas madre… todas hacemos lo que podemos y lo que queremos…”. Por último, cerró: “Y yo era una de esas que decía ´ay, ¿acá le va a dar la teta adelante de todos?´ SIIIII , donde se te cante… porque si vos y tu bebe así lo deciden … la Lactancia Infinita puede suceder”.

El posteo de Paula Chaves

De inmediato, la publicación se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de algunas de sus colegas como Georgina Barbarossa, que le dejó varios emojis de corazones, y Verónica Lozano, quien le expresó: “Lindas”. Marcela Coronel, por su parte, le escribió contundente: “¡Totalmente !Hasta cuando se les cante a ambas”.

En tanto, en enero Chaves había hecho un descargo contra quienes tildaron de “asco” el helado de lecha materna que Juana Repetto le hace a su bebé. “Qué rotos están todos… que nos siga pareciendo raro que una mujer amamante hasta que se le cante a su hijo o hija…Que nos de asco la leche humana, que si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían litros y litros”, había escrito en Instagram.

A fines de diciembre, en una entrevista con Teleshow, Paula había contado cómo nació su vocación de ser doula: la figura con la misión de escoltar a sus pares, “empática y amorosamente”, durante la búsqueda del embarazo, el tránsito de la gestación, el del nacimiento y el de la crianza. “Una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación. La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar. Tal es así que hasta investigué sobre cómo había sido mi llegada al mundo. Y desde ahí, empecé a acomodar las piezas de este rompecabezas que es la vida”, contó en esa oportunidad.

SEGUIR LEYENDO: