El contundente descargo de Paula Chaves contra quienes tildaron de “asco” el helado de lecha materna que Juana Repetto le hace a su bebé

Paula Chaves y Juana Repetto

“Salen helados de leche materna para esos dientes que se están haciendo sentir”, escribió hace unos días Juana Repetto sobre el remedio casero que hizo para calmar las encías de su hijo Belisario, que nació en junio del año pasado. Además, la actriz compartió las fotos del paso a paso del proceso, desde que se extrajo la leche, hasta que la congeló para dársela al nene.

Lamentablemente y aunque la OMS recomienda a la leche materna como alimento exclusivo hasta los seis meses, las críticas no tardaron en llegar y hubo quienes hasta calificaron de “asco” la receta, cosa que ni Juana ni sus seguidores, incluida Paula Chaves, dejaron pasar.

“Recién veo en historias, una nota nefasta, donde el periodista titulaba una noticia diciendo que era un asco el helado de leche materna que le había hecho Juana Repetto a su bebé (alimentado solo a teta) para calmar la salida de los dientes ty pienso, qué rotos están todos… que nos siga pareciendo raro que una mujer amamante hasta que se le cante a su hijo o hija…Que nos de asco la leche humana, que si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían litros y litros”, comenzó en su cuenta de Instagram la mujer de Pedro Alfonso con una foto de ella amamantando a Filipa de un año y medio.

La foto que Paula Chaves usó para bancar a Juana Repetto

Luego continuó: “Y no les da asco la leche que sale de una pobre vaca encerrada en un corral de 2x2, llena de mentiras que nos hacen creer que son buenas para nuestro cuerpo. Yo no solo hice helados de leche materna, sino que también hice polentas, purés y no sé si alguna vez no le hice a marido un café con leche eh jajaja”.

Para cerrar, dijo “bancar” a Juana y a “todas las mujeres que se tienen que bancar comentarios pelotudos de su entorno de que si esta bien o no dar la teta”. “Y Aclaro, desde ahora, que amamantaré a mi hija hasta que se le cante a ella y a mí”, concluyó.

Juan tampoco había dejado pasar el comentario y en sus historias escribió: “¿Mi leche es un asco? Es oro líquido, aprendan, infórmense”. Además, destacó que su bebé pesa “10 kilos a base de tomar leche materna”. Más tarde, no solo subió un video de Belisario tomando su helado con el fin de calmar la tan dolorosa dentición, sino que también una imagen de Belisario, probando el dulce.

Belisario tomando helado de leche materna

Toribio tomando helado de leche materna

Tanto Paula como la hija de Reina Reech se han mostrado siempre a favor de la lactancia, incluso teniendo que soportar críticas. La mamá de Olvia de 7, Baltazar de 4 y Filipa de un año y semanas escribió alguna vez: “Nada me va a borrar estas miradas, esta conexión única... Amo dar la teta...Un acuerdo entre mamá y bebé en el que nadie debería opinar... Salvo el círculo amoroso y contenedor que nos ayude... porque claro, no es fácil... es agotador , demandante , por momentos doloroso...Pero es Amor puro... beneficio a corto y largo plazo... Ojalá todas las mamás puedan contar con un entorno que les facilite y les permita amamantar en paz... y no teniendo que volver a sus trabajos a los 3 meses ni soportando comentarios como ‘tu leche no lo llena’. Confiemos en nosotras... Somos poderosas, para todo”.

Es que ella, tuvo que contestar comentarios desafortunados que en las redes la cuestionaban por subir una foto amamantando a Balta cuando él tenía poco más de dos años. En ese momento, eligió la ironía parra responder: “Ahhh pero si con esta te morís, llegas a ver una de Pedro tomando ¿y qué te pasa?”.

Juana también fue criticada por amamantar a Toribio y confesó haberse sentido juzgada en más de una ocasión. “La gente no sabés las cosas que te dice. Es la lactancia mal llamada prolongada. A mucha gente le parece un horror. Hace poco hasta se han llevado detenida a una mujer por darle la teta a su bebé en San Isidro. Mi idea, hoy, es darle la teta hasta que ambos decidamos. Si él decidiera dejar, dejará, o lo mismo si yo no me sintiera cómoda. Pero por ahora realmente no lo veo”, había dicho un par de meses antes de dejar de amamantar, a los poco más de tres años de su hijo.

