El homenaje a las víctimas del accidente de Pepo: “Quiero pintarle una estrella grande a papá, que la vea desde el cielo y sepa que lo extrañamos”

Nico Carabajal y Romina Sánchez

“Quiero pintarle una estrella grande a mi papá, para que la vea desde el cielo y sepa que lo extrañamos”, le dijo Alma a Romina, su mamá. Ella tiene nada más que cuatro años y hace casi tres aprendió de ausencias. También tiene un hermanito, Mateo de dos años y medio, a quien su papá no llegó a conocer pero a quien ella se ocupa de contarle cómo era, trasmitirle las canciones que compartían y mantener vivo.

Alma, es la hija de Nicolás Carabajal, trompetista y una de las víctimas, junto con Ignacio Abosaleh, del accidente que el 20 de julio del 2019 protagonizó Rubén El Pepo Castiñeiras cuando se dirigían a la Costa para hacer un show. Por la causa, el músico continúa en prisión domiciliaria a la espera de la fecha para el inicio del juicio oral.

Mientras la sentencia no llega, las familias y amigos de las víctimas realizarán un simbólico homenaje. El sábado 9 de abril desde las 14 en el kilometro 8,5 de la ruta 63, altura Dolores, pintarán dos estrellas amarillas para recordarlos y para que cada persona que pase por ahí sepa qué pasó y concientizar sobre la importancia de la responsabilidad al volante.

Nico Carabajal y Nacho Abosaleh tendrán su Estrella Amarilla

“Estamos contentos, va a ser un lindo homenaje, es lejos así que vamos a ver si conseguimos combis para que la gente pueda ir, es importante para la Asociación de Estrellas Amarillas, algo para sumar”, dijo Romina Sánchez, viuda de Carabajal, a Teleshow. Los símbolos están en todo el país y cada uno representa a una víctima de un incidente vial y en los últimos años la campaña tomó tal relevancia que las estrellas amarillas figuran dentro de las señales de tránsito incluidas en los manuales de conducción a estudiar para rendir los exámenes teóricos de manejo.

La idea de pintar una estrella para Nico y Nacho surgió de Viviam Perrone, representante de Madres del Dolor, quien hace 19 años perdió a su hijo Kevin en un incidente vial. “Cuando ella hizo la propuesta aún era muy pronto, no nos sentíamos bien para hacerlo y hoy que pasó el tiempo, nos gustó la idea. Capaz mueve un poco el tema del juicio”, deseó Romina.

Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal antes de emprender el viaje a la costa

El merecido homenaje, para ella “remueve muchas cosas” y mientras saca fuerza de y por sus hijos de 2 y 4 años, admitió que se siente “desilusionada con la Justicia”: “Uno espera otro acompañamiento, entrando en este mundo de los siniestros viales que la verdad que por lo que veo es un tema tremendo y hay gente que mata jugando picada alcoholizado y como el juicio tarda 5,6 años quedan en libertad. No te acompaña la justicia te acompañan las otras víctimas de la injusticia”.

En poco más de una semana, entre los presentes estará su hijita, a quien no sabía si llevar o no, pero que finalmente lo hará por pedido de la nena. Ella quiere ser parte de la creación de la estrella para su papá y quiere que él desde el cielo la vea y sienta su compañía. “Ella lo tiene muy presente, lo recuerda con alegría, cuenta cosas de él riéndose”.

Así, ella aprende de su hija para (re)pensar en Nico marido, Nico papá, Nico compañero de vida, con una sonrisa: “Yo lo extraño todos los días, su ausencia nos duele a los tres, pero Alma me obliga a aceptar las cosas de otra manera, a buscar las respuestas a las preguntas que me hace, a hablar de el con alegría y recordarlo con amor”.

Entre las preguntas que hace, la pequeña quiere saber por qué su mamá no la llevó a upa -recuerda que en ese entonces casi no caminaba- con su papá para acompañarlo la noche del accidente, o busca conocer dónde está hoy. “Me dijo que lo extrañaba mucho, me preguntó si creía que papá viviera en la luna y le dije que puede ser, me dijo ‘¿si vive en la luna que hago cuando sale el sol?’, y se puso a llorar”.

Mateo es muy chico aún y todavía no hace preguntas, pero su hermanita se encarga de que él sepa quién fue “papá”: “Ella le habla de él, le cuenta quién era, las cosas que hacían, que cantaban y tocaban la trompeta”.

Para poder sobrellevar su duelo y acompañar a sus hijos en el propio, Romina pidió ayuda a una fundación especializada y un grupo de psicólogos la guía sobre cómo acompañarlos, para saber qué respuestas dar y no darle a los niños más información de la que ellos mismos solicitan, respetando sus tiempos. “Yo hago terapia, y la voy llevando, mi psicóloga está pendiente y la adoro”.

Respecto al estado actual de la causa por la que el Pepo esté cumpliendo prisión domiciliaria, Marcelo Biondi, abogado de las víctimas, dijo a este sitio: “Los jueces de la cámara de la sala 2 están recusados y colegas de la sala 1 están evaluando a ver si hacen lugar o no a la recusación planteada por nosotros por el tema de las salidas laborales. Después resolverán la apelación por las salidas laborales que no se hicieron efectivas y que consideramos no están dados los requisitos legales para concederlas. Además, pedimos que se fije fecha del juicio oral”.

