“Estuve pensando que foto te representaba más y encontré esta”, comenzó la viuda del trompetista y explicó por qué eligió dicha foto: “Es la primera vez que te vi sonreír después de todo lo que tuvimos que vivir juntas, después de verte llorar por meses, de no verte jugar, de no escucharte reír a carcajadas... pero un día volviste a sonreír y con eso me obligas a madurar, a crecer, a entender que eso es todo lo que me queda por hacer, porque si vos podes hacerlo, como no voy a sonreír yo viéndote crecer cada día”.