Las disculpas de Will Smith tras golpear a Chris Rock en los Oscar: “Espero que me vuelvan a invitar”

Un escándalo sin precedentes se vivió en los Oscar 2022. Todo transcurría con normalidad en la ceremonia de La Academia de Hollywood hasta que, en medio de su presentación al “Mejor documental”, el actor Chris Rock recibió una bofetada por parte de Will Smith. La reacción del ex protagonista de Men in Black se suscitó luego de que su colega hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Momentos más tarde, cuando obtuvo el premio a mejor actor por su papel en King Richard, Will se sintió arrepentido por su agresión y se dirigió a todos los presentes. En primer lugar, se refirió al personaje que interpretó: “Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo. Haciendo esta película pude proteger a Aunjanue Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas”, señaló entre lágrimas.

Y continuó: “Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos, ‘en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti’”.

“Quiero trasmitir amor, agradecer a Venus y a Serena y a toda la familia Williams por confiar en mí con su historia, quiero ser un embajador de ese tipo de amor y de cuidado”, siguió. Y, acto seguido, expresó: “Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams”, siguió. Y agregó: “Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Rápidamente, el video del tenso momento recorrió a velocidad de la luz las redes sociales, donde muchos internautas dudaron sobre la veracidad del golpe -hubo opiniones encontradas entre quienes pensaban que fue real y los que afirmaban que había sido actuado -, pero lo cierto es que su actitud generó un rechazo masivo por la connotación violenta que implicó ante millones de televidentes en el mundo.

