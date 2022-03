Paula Chaves se sinceró con respecto a la China Suárez: “Me duele y me apena la situación”

Paula Chaves contó cómo quedó su relación con la China Suárez después del Wandagate

Eran amigas. Sin embargo, según trascendió, Paula Chaves se enfureció cuando se enteró de que Eugenia La China Suárez había mantenido un affaire con Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara. Y es que en el grupo al que ambas pertenecían también estaba integrado, entre otras, por Zaira Nara. Y, por ende, la conductora sintió que la actitud de la actriz al acceder a encontrarse con el futbolista del PSG había sido “una traición”.

“Sos un sorete, una basura”, fue la frase que, según reveló Yanina Latorre cuando empezó el Wandagate, le habría dicho Chaves a la China. Y, según se supo luego, la informante de la panelista de LAM no era otra que la mismísima Wanda. Paula, sin embargo, siempre evitó dar detalles sobre el tema. Pero quedó más que claro que la relación entre ella y la actriz se rompió a partir de ese momento. De hecho, no estuvo presente en el cumpleaños número treinta de la ex ATAV. Y ésta, al tiempo que dejaba de seguir a la conductoras en Instagram, compartió un sugerente mensaje en sus historias que decía: “Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume”.

Lo cierto es que este martes y con motivo de la finalización de su reemplazo en Cortá por Lozano, dónde estuvo ocupando el lugar de Verónica Lozano por sus vacaciones y su posterior accidente, Chaves accedió a dar una entrevista para el programa que conduce Ángel de Brito. Y, por primera vez, hizo referencia directa a su ¿ex? amiga.

Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves cuando eran amigas

“A mí me hace muy mal estar como envuelta en escándalos. Y me angustia. No me siento cómoda”, empezó diciendo Paula. Y luego aclaró: “Trabajé muchos años en Este es el show dónde tocábamos estos temas y, el que trabajó conmigo, te puede decir que a mí me incomoda hablar del otro, tener que opinar de la vida del otro...Como que no me siento cómoda ahí. No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que, encima, no son mías y no tengo nada que ver”.

De todas formas, Chaves reconoció que sufrió los “daños colaterales” del escándalo que sacudió el país desde el mes de octubre del año pasado. “La verdad que a mí me causa mucha tristeza todo. De verdad. Pero no es mi tema. No estoy ni enojada ni mucho menos. No me pelee con nadie. Simplemente, pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero bueno, a mí me duele y me apena la situación”.

Lo cierto es que, aunque no quiso ahondar en los chats que supuestamente mantuvo con la China y los audios que la actriz le habría reenviado a Icardi, Paula no quiso terminar la nota sin hacer una salvedad. Y, para sorpresa de todos, hizo una contundente afirmación. “Si quieren cerremos con esto: yo no le dije ‘sorete’ a nadie”, concluyó la conductora.

Cabe recordar que hace unos días Wanda denunció que su cuenta de Instagram había sido hackeda. Y, a varios repudiables comentarios en contra de la China, se le sumaron la publicación de la captura de algunos chats privados, entre los que figuraban uno que había mantenido la empresaria con la actriz en el que Suárez le preguntaba por su familia. Evidentemente, Nara se lo envió a alguien y le puso: “Es como me dijo Pau, estaba obsesionada con mi familia y con mi vida”.

