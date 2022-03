La furia de Flavio Mendoza en la función de Stravaganza: fallas técnicas y destrozos en el camarín

Flavio Mendoza explotó por una falla en la función de Stravaganza en el Luna Park (Intrusos)

Durante los últimos días, Flavio Mendoza celebró los diez años de Stravaganza con tres funciones en el Luna Park. El espectáculo que mezcla acrobacias por aire y por agua y con el que el coreógrafo cumplió el gran sueño de su vida, fue visto por más de 2 millones de personas en la última década, con funciones por todo el país y el reconocimiento del público y la crítica. Sin embargo, algo no salió según lo planeado en la función del sábado y el director manifestó su furia primero en el escenario y luego en los camarines del Palacio de los Deportes, donde rompió una puerta del enojo que tenía.

Según contaron en Intrusos, las fallas sucedieron en varios momentos del espectáculo pero el más importante fue en una de las escenas más impactantes. En el cuadro original, Flavio sale de una pileta junto a la bailarina Gisela Bernal y son elevados por un sistema de arneses. Como la polea que tenía que elevarlo no funcionaba de la mejor manera, el coreógrafo subió solo y llegó con dificultades al escalón aunque en ningún momento perdió el eje del cuadro y logró superar el trance con profesionalismo. “Tuvo mucho miedo, sintió que se caía”, le contó al periodista Pablo Layus.

Flavio Mendoza durante una de las funciones por los 10 años de Stravaganza (Ramiro Souto)

Previamente, en el programa que ahora conduce Florencia de la V, pusieron un video con unas palabras del coreógrafo al finalizar el espectáculo. “Nunca pensé terminar una función en este lugar tan emblemático y tan maravilloso de gente con esta tristeza que tengo. De verdad les pido mil disculpas porque no soy así y no lo hago para dar lástima. Lo digo de corazón, porque no soy de los artistas que no les importa la gente”, señaló Mendoza con la voz quebrada y la emoción propia del momento.

“Si ustedes no hubieran estado ahí yo no estaría donde estoy. Gracias y disculpen. Sean felices que es lo único que importa. Gracias y ¡chau!”, se despidió con gratitud a un público que lo vienen acompañando por más de diez años. A continuación, Layus puso al aire un mensaje que le había enviado Flavio contándole lo que había pasado en escena.

La falla en Stravaganza que enfureció a Flavio Mendoza (Intrusos)

“Todas las partes de mis cuadros el motor no me elevaba y sí, mi ataque de furia fue contra una puerta”, admitió. “La verdad es que a mí me dio mucho miedo. A esta altura me pasa algo y chau. Pero en la función la gente ni se dio cuenta y si yo no hubiera dicho algo, tampoco se hubiera filtrado a la prensa. Lo dije porque sentía que lo tenía que decir, porque yo no sentí que hice la función como quería hacerla. Eso, no fue nada del otro mundo”, continuó sin dar demasiada importancia al hecho. “Fue por un problema de tensión, cuando se prendió todo y el motor no tenía la fuerza que tenía que tener”, completó.

Tiempo atrás, Mendoza contó el desafío de montar un espectáculo que cuenta con 320 pantallas de led gigantes, 110 motores eléctricos, tres piletas y escenarios hidráulicos, entre otros requisitos de producción. “Es muy difícil hacer Stravaganza, costó muchísimo, pero acá estamos. Es mezclar todo lo que me apasiona: el circo, la danza, el agua, y muestra algo diferente”, afirmó Mendoza sobre el desafío que afrontó al mantener en cartel la obra durante una década. En la temporada de verano llevó el show a Carlos Paz y en febrero obtuvo el Carlos de Oro, el prestigioso galardón que es entregado por la municipalidad de Carlos Paz y reconoce la excelencia de los espectáculos teatrales.

Sravaganza fue vista por más de 2 millones de personas (Ramiro Souto)

SEGUIR LEYENDO: