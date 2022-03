Silvina Escudero cometió un error que le costó demasiado caro: “Es mi culpa, pero me dolió igual”

Silvina Escudero fue multada por estacionar mal su auto

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires suele ser caótico y, a la hora de estacionar, no son muchos los lugares disponibles. Por eso es que, ante la necesidad, a veces se recurre a espacios en los que no se está permitido y, al hacerlo, eso puede generar un dolor de cabeza. Así le sucedió a Silvina Escudero, quien lo contó en sus historias de Instagram no de forma orgullosa, sino arrepentida por su error.

“El consejo del día: no seas bol...como yo y dejá el auto bien estacionado. Porque lo dejás mal, ¿y qué hacemos? Estamos pagando acá el acarreo y la multa. Soy bol...”, expresó mientras mostraba que estaba esperando a que la atendieran para abonar el importe correspondiente y poder retirar su vehículo. Acto seguido, también compartió una selfie en la que se ve la factura que le hicieron. “Ser bol...te duele 6525 más multa”, detalló.

Silvina Escudero contó cuánto pagó de multa por dejar el auto mal estacionado

Luego de realizar el trámite correspondiente, la ex panelista de Los Mammones decidió dejar el mal momento atrás y se fue a comer con Celeste Muriega y Adabel Guerrero, dos colegas suyas con las que tiene una excelente relación, probablemente porque las tres tienen una pasión en común: el baile. “Mientras a mí me llevaba el auto la grúa, ¿quién me estaba esperando para almorzar?”, dijo mientrs mostraba a sus amigas. “Qué onda, llegás tarde? El primer encuentro y llegas tarde”, le reprochó Muriega a modo de broma. A lo que Silvina respondió: “No es mi culpa, me llevó el auto la grúa....Igual sí es mi culpa porque dejé el auto mal estacionado, pero me dolió igual...me dolió un montón, ya lo conté en las historias”. Y cerró misteriosa: “Pero bueno, ahora vamos a almorzar que tenemos muchas cosas para hablar”.

La semana pasada, Nazarena Vélez también había admitido que le secuestraron su camioneta por un error suyo. En esa ocasión, luego de participar de la celebración por el primer programa de LAM, la detuvieron en un control policial cuando regresaba a su casa, junto a la abogada Ana Rosenfeld de acompañante. Allí la sometieron a un testeo de alcoholemia. “Terminamos nuestro primer programa de LAM y la primera cena que hicimos. Yo me tomé una copa de vino y tengo que reconocer mi error, me acaba de parar la policía y me secuestraron el auto”, contó la flamante panelista del ciclo que conduce Ángel De Brito. “Decí que estoy con una abogada increíble, pero no nos queda otra, Ana”, siguió.

Más tarde, la también productora filmó el momento en el que se lo contaba a su hija. “Escuchame, ´qué pensás que me paró la cana y me sacó el coso porque me tomé la copa de vino ayer?”, le preguntó. A lo que Barbie respondió: “Me parece muy bien. Antes que nada la copa de vino, después el auto, el registro, lo que sea...pero primero la copa de vino es necesaria”, respondió la joven a modo de broma.

“Me sacaron el auto, pero yo bien calladita la boca porque la cag..., entonces no digo nada”, reconoció la mediática. “Pero más bien, ¿quién te va a decir lo que podés hacer y lo que no?”, siguió divertida la esposa de Lucas Rodríguez. A lo que Nazarena apuntó: “Bueno, la policía básicamente, porque por eso me lo sacaron...”. Pero su hija mayor apuntó: “No, bueno, pero aclaremos que era nada, era una copa de vino”.

En tanto, en la siguiente historia que compartió la flamante panelista, se las veía reír carcajadas. “Recién me estabas defendiendo y ahora me estás diciendo que...porque le vamos a contar a la gente, recién le dije a Barbie que tiene que ir a buscar al hermano...”, comenzó Nazarena, pero rápidamente la joven la interrumpió. “Mi mamá me dice que ´no, porque tengo que hacer esto, lo otro, ¿cuál es mi culpa?´. Y flaca, cerrá el pico, esa es tu culpa. No es que te cayó del cielo un meteorito que te puso vino adentro de la garganta. Vos decidiste agarrar la copa y tragarla”, sentenció. Sin embargo, acotó: “Igual, no se juzga, porque ¿quién va a decir algo si yo estoy acá tomándome un vino?”. Pero Vélez admitió: “Sí, pero no estás manejando, vos sos más inteligente que yo. Pero era un estreno, era una copa...”.

