Nazarena Vélez dio positivo en un control de alcoholemia: “Tengo que reconocer mi error”

Nazarena Vélez fue detenida por la policía y compartió la experiencia con su hija

Podría haber sido todo alegría en la noche del martes para Nazarena Vélez: volvió a la televisión, festejó con sus compañeros y se hizo nuevas amigas. Sin embargo, algo salió mal. La flamante panelista de LAM cometió un error que, ahora, le va a salir bastante caro. Y en las últimas horas, relató todo lo sucedido en sus historias de Instagram junto a Barbie Vélez, que fue a consolarla y se terminó riendo de su madre.

La actriz participó de la celebración por el primer programa del ciclo que conduce Ángel De Brito y que acaba de estrenar una nueva temporada, esta vez por el canal América. En la cena que compartió con las angelitas -Yaninna Latorre, Pía Shaw, Andrea Taboada, Ana Rosenfeld y Estefanía Berardi- parece que tomó algunas copas de más y un rato después, esa negligencia iba a traerle consecuencias.

Ya de regreso a su casa en su auto, junto a la abogada Rosenfeld de acompañante, fueron detenidas por un control policial y sometidas a un testeo de alcoholemia. “Terminamos nuestro primer programa de LAM y la primera cena que hicimos. Yo me tomé una copa de vino y tengo que reconocer mi error, me acaba de parar la policía y me secuestraron el auto”, contó Nazarena. “Decí que estoy con una abogada increíble, pero no nos queda otra, Ana”, siguió.

Nazarena se sumó al staff como una nueva angelita (Foto: RS Fotos)

Más tarde, la también productora filmó el momento en el que se lo contaba a su hija. “Escuchame, ´qué pensás que me paró la cana y me sacó el coso porque me tomé la copa de vino ayer?”, le preguntó. A lo que Barbie respondió: “Me parece muy bien. Antes que nada la copa de vino, después el auto, el registro, lo que sea...pero primero la copa de vino es necesaria”, respondió la joven a modo de broma.

“Me sacaron el auto, pero yo bien calladita la boca porque la cag..., entonces no digo nada”, reconoció la mediática. “Pero más bien, ¿quién te va a decir lo que podés hacer y lo que no?”, siguió divertida la esposa de Lucas Rodríguez. A lo que Nazarena apuntó: “Bueno, la policía básicamente, porque por eso me lo sacaron...”. Pero su hija mayor apuntó: “No, bueno, pero aclaremos que era nada, era una copa de vino”.

En tanto, en la siguiente historia que compartió la flamante panelista, se las veía reír carcajadas. “Recién me estabas defendiendo y ahora me estás diciendo que...porque le vamos a contar a la gente, recién le dije a Barbie que tiene que ir a buscar al hermano...”, comenzó Nazarena, pero rápidamente la joven la interrumpió. “Mi mamá me dice que ´no, porque tengo que hacer esto, lo otro, ¿cuál es mi culpa?´. Y flaca, cerrá el pico, esa es tu culpa. No es que te cayó del cielo un meteorito que te puso vino adentro de la garganta. Vos decidiste agarrar la copa y tragarla”, sentenció. Sin embargo, acotó: “Igual, no se juzga, porque ¿quién va a decir algo si yo estoy acá tomándome un vino?”. Pero Vélez admitió: “Sí, pero no estás manejando, vos sos más inteligente que yo. Pero era un estreno, era una copa...”.

Lo cierto es que este desliz de su madre, le trajo aparejada una responsabilidad a Barbie. “Escuchá, mañana te tenés que hacer cargo de tu hermano y pasado también”, le advirtió Nazarena. “Claro, como hice ayer y anteayer. No, para eso paro mañana, querida, no tengo ganas ya”, le recriminó su hija. “Pero, ¿y entonces? Vos me tenés que ayudar porque somos amigas”, le suplicó su madre. “Sí, somos muy amigas pero me estás cag... en esa relación de amistad, porque yo no recibo nada a cambio”, objetó Barbie.

