Se filtraron los chats entre Wanda Nara y La China Suárez

La actividad en la cuenta de Instagram de Wanda Nara sigue revolucionando a las redes sociales en la noche del lunes. Después de que aparecieran unas respuestas contra Eugenia La China Suárez en su última publicación, en sus Instagram Stories se publicaron capturas de chats que la mujer de Mauro Icardi tuvo en distintos momentos de su relación con la actriz.

“Sos perfecta, me tenés así”, se lee en un mensaje que la China le dedicó a Wanda luego de que la ex de Maxi López publicara una selfie casual en sus Instagram Stories, junto con emojis que tienen corazones en lugar de ojos. “Podés ser tan perfecta”, se lee después, en un mensaje escrito un 24 de enero (no está especificado el año de ese mensaje) y también con la mirada enamorada para acentuar la intención. “Tan hermosa vas a estar”, volvió a la carga Suárez el 12 de febrero siguiente, sobre otra foto de Nara.

También se vieron capturas del chat de whatsapp entre ambas. Sin contexto alguno, apenas se lee que la China le dice a Nara: “Te entiendo. Qué paja Dios mío la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz”. Luego le envió un audio que fue respondido por una pregunta de parte de Wanda: “¿Se van a casar?”, quiso saber la hermana de Zaira, quizás sobre el vínculo entre la actriz y el chileno Benjamín Vicuña. Y la ex Teen Angels le contestó con un audio. Wanda le devolvió otro mensaje de voz y luego le volvió a escribir. “Organizalo. Ya. Poné una wedding y chau. No dejes pasar el tiempo”.

Más adelante, se ve el famoso chat en el que la China, en julio de 2018, elogia la belleza de Francesca Icardi: “Me hace mal, es la perfección”, elogió a la pequeña. Y más tarde, vuelve con más elogios para con toda la prole de Nara: “Me morí de amor. Isabella y Fran. No podés tener cinco hijos tan lindos”. Unos días más tarde, Wanda le manda un mensaje a la China, pero dirigido a su hija más grande: “Feliz cumple, Rufi hermosa”.

Más mensajes entre las rubias, en el que se deja ver que tenían buena onda: un “Qué linda” que la China le dispensó a otra selfie de Wanda publicada en sus Instagram Stories. “La belleza de esta nena me hace mal. Es perfecta!!!”, volvió a manifestar la China en junio de 2018 para una de las hijas de Wanda. “¿Cómo están?”, quiso saber Nara. La respuesta de la China: “Todos tus hijos son perfectos. Bien! Chochas en Madrid. ¿Ustedes?”. Y Wanda le contó: “Ahora en el Caribe, después volvemos a Milán”.

Ya en enero de 2020, la actriz volvió a elogiar a Wanda: “Estás divina!!! Te queda soñado”, le dijo sobre una foto de Nara en lencería. “Siiii, es muy lindo”. Días después, otro elogio de la China para los hijos de Wanda: “Me matan de amorrrr”, dijo sobre un video. “Jajajajaj, son tremendos”, respondió la mamá de Benedicto, Constantino, Valentino, Francesca e Isabella.

Por último, se ve una captura del chat de whatsapp entre Wanda y China y que Nara se lo manda a una amiga para comentarle: “Es como me dijo Pau, estaba obsesionada con mi familia y mi vida. Qué triste”, se lee en un mensaje que Wanda habría enviado luego de que se desatara el escándalo provocado por el triángulo amoroso entre ellas e Icardi. ¿La “Pau” a la que se refiere será Paula Chaves?

Finalmente, casi en la medianoche argentina, Wanda pareció dar señales de vida en su propia cuenta. “Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y no pude aun recuperar (sic). ¿Qué buscan?”, se preguntó Nara sobre una captura en la que se ve que el nombre de usuario “wanda_nara” ya no está disponible según los registros de Instagram. Acto seguido, publicó otra captura en donde la red social le pide que cree una “contraseña segura” y a salvo de un nuevo ciberataque. Y la primera medida que tomó fue eliminar la publicación en la que se inició todo.

