En el mensaje de aliento de la hija de María Valenzuela por sus problemas de salud: “Sos la flor más bella”

María Valenzuela junto a su hija Malena

El lunes María Valenzuela hizo público el mal momento que atraviesa como consecuencia de un tratamiento odontológico mal realizado que le impide mantener una buena alimentación por la imposibilidad de comer alimentos sólidos. Además de la gran cantidad de mensajes de aliento que recibió por parte de sus colegas, también su hija le dedicó un tierno posteo.

En los últimos meses, en la redes sociales se generó cierta preocupación por el estado de salud de la actriz, y decidió ponerle fin a los rumores con un fuerte video que publicó en su cuenta de Instagram. “A todos los que se preocupan por mi delgadez este es el motivo”, escribió María en el epígrafe, a la vez en que agregó la leyenda “Manuel Odontólogo” y arrobó a Vanesa Di Cataldo, abogada especializada en malas praxis médicas.

“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido”, reveló. “Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, explicó la actriz y luego se dirigió directamente al odontólogo en cuestión. “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina”, enfatizó Valenzuela.

El dramático momento de salud de María Valenzuela: “Estoy pesando 35 kilos, no me puedo morir ahora”

“Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, cerró, muy conmovida por la confesión. En los comentarios, Valenzuela agregó más información sobre su caso: “En abril viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema”.

Con la emoción a flor de piel por el video, Malena Valenzuela compartió una imagen junto a su madre, donde le sostiene la mano, y expresó: “La flor más bella sos vos, sin darte cuenta, ni querer serlo. Siempre lo dije: ‘De a dos la vida es más fácil y más divertida’, y esas son dos mujeres, es aún mejor”. Junto a los hashtags “#madreehija”, “#incondicional”; “#mujeresfuertes”; y “verdadero”, le declaró su amor infinito, tal como ha hecho en publicaciones anteriores.

El tierno posteo de Malena Valenzuela para transmitirle fuerzas a su madre: "De a dos siempre es mejor"

Esta no es la primera vez que la joven de 38 años manifiesta su cariño y admiración. Lo cierto es que ya vivieron juntas un momento de quiebre en cuanto a la salud: Malena tuvo un ACV a los 19 años, y estuvo quince días en coma. Afortundamente después de una rehabilitación compleja la hija de la actriz pudo salir adelante, acompañada por su familia en cada desafío. Fruto de aquella experiencia traumática, decidió poner su granito de arena en la temática y creó una cuenta de Instagram donde difunde el Programa de Prevención y Concientización del Accidente Cerebrovascular.

“Te amo incondicionalmente, te amo por ser única, te amo porque das luz al planeta y sobre todo a mí, a tus hermanos -Juan y Jualían-, a tus amigos y al que esté a tu lado. Sos amor, ternura, fortaleza y porque sos mi hija, ¡me llenás de orgullo! Te amo por siempre princesa”, le escribió Valenzuela en su cumpleaños. Además es habitual que ambas protagonicen juntas algunos spots donde ejemplifican los síntomas de alerta y los consejos ante una situación de posible ACV.

