El reclamo de Denise Dumas a Tomás Fonzi en Masterchef Celebrity: “Para mí se agrandó”

Los participantes formaron equipos y el actor fue uno de los capitanes, enfrentado con Catherine Fulop

La semana de las estrellas en la tercera temporada de Masterchef Celebrity es la antesala a las semifinales, y cada desafío se vive con gran tensión. La posibilidad de salvarse de la gala de eliminación del domingo resulta clave en estas instancias, y los jurados mantienen alta la vara de la exigencia con los participantes. La noche del miércoles Tomás Fonzi y Catherine Fulop se enfrentaron como capitanes de equipo, y tuvieron que ponerse en el rol de jefes de cocina para guiar a sus compañeros. El rol de expertos generó algunos roces, pero supieron resolverlo para cumplir con la consigna.

Volvieron los desafíos grupales al reality culinario de Telefe, y los únicos que habían ganado beneficios hasta el momento eran Fonzi y Fulop, así que fueron los elegidos para llevar las riendas durante la prueba. El actor se puso el delantal del equipo rojo, junto a Vicky Juariu Braier y Denise Dumas, decidido a recordar el paso a paso de la receta -que solo él podría consultar en caso de dudas- y sorprender con su memoria fotográfica a la hora de emplatar.

La actriz, por su parte, representó al equipo azul junto a Mica Viciconte y Paula La Peque Pareto, y al igual que su contrincante, tuvo que definir qué tareas realizaría cada concursante. A lo largo de 60 minutos, y sin posibildiad de ir al mercado en busca de ingredientes, cada team encendió las hornallas con la esperanza de recibir cuatro estrellas que podrían marcar la diferencia el fin de semana.

“Esto es lo que debería pasar en un restaurante profesional, que tengan la materia prima y un chef a cargo que les diga qué hacer”, aseguró Damián Betular. Mientras tanto, los actores intentaban ser claros con sus instrucciones para llegar al resultado final que minutos antes habían podido observar en el plato de muestra. A medida que se acercaba el momento de emplatar, tarea a cargo de los capitanes, Fonzi apeló a sus dotes actorales para hacer algunas imitaciones de Donato de Santis.

Tomás Fonzi fue el capitán del equipo rojo y logró destacarse: obtuvo su tercera estrella en Masterchef Celebrity 3

Aunque se sintió cómodo con su “versión italiana”, no pudo lograr su objetivo cuando quiso ponerse en la piel del pastelero. “Hay algo en las proporciones que no me sale con Damián”, confesó, y asumió que cada vez que pasó por sus estaciones de cocina recibió algunos retos por sus preparaciones. En este sentido, trató de aplicar la misma disciplina que Betular y su compañera opinó detrás de cámaras en tono de humorada: “Para mí que Tomás se agrandó, mucho ser capitán y en media hora se agrandó, ya está”.

Más tarde la conductora le agradeció por cada una de las sugerencias que le hizo a la hora de cocinar la carne, y lo calificó como un “excelente jefe”. Incluso reveló que disfrutó el rol de asistente de cocina y se imagina trabajando en un restaurante: “Me encanta, me re veo trabajando juntos, se lo voy a proponer a Tomás cuando termine todo esto”.

A modo de parodia el equipo se autodenominó “Los ángeles de Tomy”, y su desempeño sorprendió al panel de expertos. Sin embargo, estuvieron en la cuerda floja por la falta de un ingrediente: unas almendras fileteadas que coronaban el plato en forma de lluvia. Como eran muchos ítems los que debían replicar, los jurados consideraron que los sabores eran superiores a los del equipo de Fulop y consiguieron consagrarse como los campeones del desafío. De esta manera, Fonzi obtuvo su tercera estrella consecutiva, y se posiciona a paso firme en el camino a las semifinales.

