Mica Viciconte, terminó a los gritos en Masterchef: “Esta prueba despertó mi furia”

Mica Viciconte, a los gritos en Masterchef: "Esta prueba desperto mi furia"

Comenzó una nueva semana en Masterchef Celebrity 3 (Telefe) y quedaron en competencia los 8 mejores de esta temporada. “Hoy es un antes y un después. Hoy comienza Masterchef”, anunció Santiago del Moro en los primeros minutos de la emisión ante María del Cerro, Malena Guinzburg, Tomás Fonzi, Catherine Fulop, Vicky Juariu Braier, Mica Viciconte, Paula La Peque Pareto y Denise Dumas.

Esta semana, todos los participantes cocinarán todos los días en busca de una estrella diaria. Quien más obtenga al final, no caerá en la gala de eliminación del domingo. En caso de que ocurra un empate, se definirá antes de que comience la competencia. Así las cosas, ante sí todos tenían una caja con los mismos ingredientes: la prueba era grupal y consistía en preparar un mismo plato, presentado con la misma vajilla.

Así, La Peque, Cathy, Fonzi y Denise se agruparon para preparar una “carne al cubo”: kobe con puré de apionabo, portobellos salteados y salsa de mostaza. En tanto, Juariu, Del Cerro, Guinzburg y Viciconte formaron equipo para cocinar una “ensalaña”: un carpaccio de carne kobe con limón de cilantro, portobellos, alioli de perejil, queso de cabra y alcaparras.

Sin embargo, poco antes de que comenzara a correr el reloj, se interpusieron los famosos muros entre cada una de las estaciones de cada equipo, con lo cual la comunicación entre ellos sería puramente verbal. “Van a tener megáfonos para que las capitanas hablen por un minuto, en el momento que quieran”, anunció Damián Betular. Y esta dificultad, desató los problemas a lo largo del programa. Más precisamente, un griterío casi incesante.

"¡¡Más fuerte!!", le pidió Mica Viciconte a sus compañeras de equipo, al no entender las indicaciones para la receta

“Arrancá, Juariu”, le pidió María del Cerro, ubicada justo detrás de la instagrammer. “Mery, vamos a hacer un carpaccio...”, comenzó explicando la tucumana, hasta que del fondo se escuchó un sonoro grito. “¡Más fuerte!”, pidió Mica Viciconte, quien no llegaba a entender las indicaciones. “Y todo lo que le vamos a poner arriba, te digo lo que vamos a hacer...”, prosiguió Juariu sin escuchar a su compañera. “No, no, guiamos, ¿qué pónemos? ¿Una olla?”, insistió la mujer de Fabián Cubero al límite de las posibilidades de su garganta.

“Hay que cortar la carne, saquémosle la grasa, cortémosla lo más finito que podamos. Pongámosle un papel film abajo y ponemos todos los pedazos de carne finitos...”, seguía Juariu. Mica seguía sin entender la receta: “Pero la recon... ¡no escucho un carajo!”, se resignó. “¡Juariu, no se escucha! Soy última. No te escucho”, volvió a vociferar Viciconte. En tanto, Malena Guinzburg hizo un gesto entre aturdida y risueña.

“Arriba del film, ponemos toda la carne finita... Después ponemos otro film arriba y la aplastamos muy pero muy suavemente para que se junte todo eso”, seguía la tucumana con la intención de que la escuche del Cerro y que sea la modelo quien pase la información para atrás. Pero Viciconte ya había perdido la paciencia por completo... y solo habían pasado dos minutos. “Juariu, escuchá una cosa... No me llega la información, necesito que vayas de a poco. Ir paso por paso, ponemos una olla... Si no, no puedo hacer nada. Si no me lo comunicás, no sé que tengo que agarrar... ¿Me podés ir guiando por pasos, si no no voy a hacer nada?”, gritó Mica. ¿La respuesta de Juariu? “¡Callate!”.

"Si no me lo comunicás, no sé que tengo que agarrar... ¿Me podés ir guiándo por pasos, si no no voy a hacer nada?”, le gritó Mica Viciconte a Juariu

El otro equipo, guiado por la calma de la Peque Pareto, fue más metódico en su comunicación: “Yo te digo a vos, vos le decís a Deni, Deni le dice a Cathy... porque sino, no nos vamos a entender”, le dijo a Tomás Fonzi. De fondo, se escuchaban los alaridos de Mica. “¡Como gritan las vecinas!”, apuntó Dumas.

Los gritos de Mica marcaron la tónica nerviosa con la que el equipo capitaneado por Juariu atravesó la prueba. Malena Guinzburg se contagió de la pareja de Cubero y también exigió explicaciones a los gritos, hasta que del Cerro la puso en su lugar. Incluso, sus voces se podían oír claramente en segundo plano cuando el otro equipo estaba tratando de comunicarse. “Esta es la prueba que despertó la furia de Viciconte”, dijo Mica de sí misma en el backstage y resumiendo el ánimo del grupo.

Como era de esperarse, el jurado no vio con buenos ojos la preparación de este grupo (incluso, al momento de entregarse los platos, se reveló que tanto Viciconte como Guinzburg nunca se habían enterado de que tenían que presentar un carpaccio) y las primeras estrellas doradas de la semana fueron para La Peque Pareto, Fonzi, Dumas y Cathy Fulop.

SEGUIR LEYENDO: