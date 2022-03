El drama de Peter Castro, recordada figura de Sin Codificar: alejado de la televisión y en crisis, pelea por su salud

Peter Castro

El humorista, músico y pintor Peter Castro ganó mucha popularidad por su participación en el clásico programa Sin Codificar. Desde hace varios años, se alejó de la televisión y mantuvo un perfil súper bajo. Pero esta semana reapareció en una entrevista que le hizo Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Durante la charla con el periodista, Peter habló de su problema con las adicciones y de su lucha por intentar recuperarse. “Yo tomaba mucho, consumía drogas y fue difícil todo este proceso, es feo estar con estas adicciones, pero hay que ponerle voluntad propia, quererse más a uno mismo y con la ayuda de Dios también y tus seres queridos que te alientan”, explicó.

Luego, el humorista dio consejos para personas que están pasando por una situación similar y desean salir adelante: “Yo le diría a aquel que esté con una adicción que se quieran un poco más y que sin los vicios es mejor la vida, respirás aire mejor, sentís más el gusto. Yo engordé diez kilos, pero si Dios quiere dentro de poco voy a hacer ejercicio para estar más sano y a todos los que están en el vicio decirles que todo es posible”.

Además recordó un momento muy duro en el que debió ser internado porque no estaba bien de salud. “Yo tuve situaciones límites, un día fui al espejo y no era yo, estaba amarillo y ahí dije: ‘¿Qué pasó con mi color? si soy morocho, no amarillo’. Le dije a mi esposa que me acompañe al hospital de Escobar”, manifestó Castro.

“Ahí llegamos y me enchufaron mangueras por los brazos, suero, me dijeron que me subió la bilirrubina , estuve cuatro días internado y sabés que feo es estar así. Una visita cada media hora. Yo fui por el color nomás, no es que me sentía mal pero no era normal ese color de piel”, señaló. Por último, aseguró: “Yo pensé que me moría, pensé que me iba al otro mundo. Es más, habían dos adelante mío que pasaron al otro lado. Gracias a Dios estoy acá”.

Las adicciones afectan a muchas personas, aunque es posible salir adelante con la ayuda de profesionales y la contención de amigos y familiares. Como le pasó a Peter, la popular actriz Celeste Cid también tuvo un problema de adicción a las drogas contra la que peleó durante unos años e incluso pasó unos días internada en una clínica de rehabilitación “Lo que viví no fue joda y rock and roll, sino el momento más triste de mi historia. Tiempos de duelo, de ‘duelar’ fantasmas personales y temitas familiares”, señaló por entonces la actriz, e hizo referencia a la exposición de su profesión.

“Trabajo desde muy chica, rodeada de cuidados y cariño, pero también obligada a pensar y a responder como adulta, con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio. La decisión era mía hasta ahí, hasta que pesó”, señaló tiempo atrás en diálogo con Revista Gente.

Con el correr de los años, Celeste logró logró superar sus problemas y lo hizo públicos, para visibilizar una situación . “Fue un momento muy triste y feo, que no se lo deseo a nadie”, confesó tiempo atrás en diálogo con la periodista Catalina Dlugi. “Me parece que lo lindo que se puede rescatar de eso es que algo se acomodó, pese al sufrimiento que ese momento, encontré ahí por supuesto algo de no querer estar nunca más en ese lugar, y también mucho trabajo interno, porque no deja de ser un problema de salud y una enfermedad que hay que atravesarla”, finalizó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: