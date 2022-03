Una periodista de Intrusos está en pareja con un ex jugador de River: cómo nació un amor que debió esperar tres años

Omar Labruna y Nancy Duré

“Estoy re contenta. Me hace sentir muy bien. Hace mucho tiempo no me sentía así con alguien. Ojalá siga para adelante”.

Nancy Duré habla de su nueva relación y sonríe. Motivos no le faltan. Hace quince días tuvo una primera cita que se hizo esperar por tres años. Este lunes, Carlos Monti y Ariel Wolman dieron la información en Nosotros a la mañana que la actual panelista de Intrusos está en pareja con Omar Labruna, director técnico e hijo de la leyenda de River Plate, Ángel Labruna.

“Recién nos estamos conociendo como pareja”, dijo a Teleshow la periodista y contó su romántica historia de amor. ¿Por qué se hizo esperar? Se conocieron en 2019 cuando compartieron el panel de Modo tarde, el ciclo que condujeron Julieta Prandi y Fernando Mancini por la pantalla de KZO. Allí ella cubría las noticias de espectáculos y él, de deportes.

Nancy Duré y Omar Labruna con el equipo de "Modo tarde"

El DT tuvo intereses desde un principio y se lo expresó invitándola a salir. Sin embargo, ella se negó: por ese entonces, estaba en pareja. Tiempo después se separó y decidió emprender un viaje. Desde el destino elegido publicó una foto en sus redes sociales y, a sabiendas de que estaba soltera, Labruna volvió a invitarla a salir. Esa vez, Nancy aceptó: quedaron en hablar a su regreso para concretar una cita.

“Pero llegué el 13 de marzo 2020...″, lamenta la periodista recordando que por aquel entonces el Gobierno nacional dispuso que todos aquellos que regresaran del exterior debían realizar una cuarentena de 14 días por la pandemia del coronavirus. Ella la cumplió y él la acompañó como pudo: enviándole mensajes todos y cada uno de los días que la periodista estuvo en su casa. “Me despertaba con un mensaje de él”, resalta.

La periodista y el DT fueron panelistas del ciclo de KZO

Luego, la cuarentena se prolongó para todo el territorio nacional y Nancy y Omar nunca pudieron concretar un encuentro, pero sí continuaron hablando a través de mensajes. Hasta que de a poco la fluidez se fue interrumpiendo y dejaron de escribirse. “El otro día, de la nada, me acuerdo de él”, sorprende la periodista y se describe como “medio bruja” ya que Labruna le envió después de mucho tiempo. Le dijo que todavía tenían pendiente una cena. Ella volvió a aceptar y esta vez pudieron verse por primera vez en el contexto de una cita y no por un proyecto laboral, como sucedió años atrás.

Así las cosas, el sábado 26 de marzo, después de su participación en Secretos Verdaderos, por la pantalla de América, Nancy asistió al esperado y ansiado encuentro con Omar, quien la invitó a comer. “La pasamos re lindo”, destaca la panelista sobre aquella comida. Desde entonces, viven una romántica historia de amor. “Recién nos estamos conociendo como pareja”, hace la salvedad y define al ex jugador de River como “súper caballero”.

Él la invitó a salir en 2019 pero ella estaba en pareja y recién pudieron concretar su encuentro hace dos semanas

Nancy Duré tiene un hijo, de su matrimonio anterior, y Omar Labruna es divorciado y tiene cuatro hijos: dos del primer matrimonio y dos del segundo. El actual DT se comunicó a través de un mensaje que Ariel Wolman leyó en Nosotros a la mañana y habló de su nueva relación. “Con Nancy nos estamos conociendo. Es divina y muy linda”, leyó el periodista que le preguntó qué le sedujo de su colega. “Todo”, respondió el deportista sin dudar.

“La primera cita fue como nos imaginamos”, agregó y hasta se animó a bromear con el hecho de que ella es hincha de Boca mientras que él es hijo de una leyenda de River. “La banco igual”, destacó Labruna.

