Natalia Oreiro se conmovió con la desoladora historia de una beba ucraniana que nació en medio de los bombardeos

Natalia Oreiro, muy afectada por la invasión de Rusia a Ucrania

La invasión de Rusia a Ucrania toca muy de cerca a Natalia Oreiro. Es que la actriz tiene un gran afecto por el país que preside Vladimir Putin, donde es ídola gracias a las novelas que protagonizó y que se vendieron allí, generando miles de fanáticos. De hecho, en noviembre pasado tanto ella como su hijo obtuvieron la ciudadanía.

Por eso es que su palabra era una de las más esperadas. Y finalmente, el viernes pasado rompió el silencio con un contundente mensaje. “Queremos paz”, escribió en sus stories, tanto en idioma ruso como en español, junto a una caricatura en la que se veían dos personas, una con los colores de la bandera de Rusia y otra con los de Ucrania, y ambas tratando de alcanzar dos palomas. Días más tarde, y quizás con el objetivo de dejar clara su postura en un posteo que quede fijado en su perfil y no en una simple historia que se borre a las 24 horas, la ex Muñeca Brava volvió a referirse al tema. A través de una contundente publicación en su feed de Instagram, escribió con un fondo blanco y letras negras la palabra “Paz”, también en ambos lenguajes.

En tanto, en las últimas horas la pareja de Ricardo Mollo volvió a utilizar sus redes sociales, pero en esta oportunidad para compartir una historia real que sucedió en medio del conflicto internacional y que la conmovió. En sus historias, replicó el posteo de Unicef Uruguay, en el que se detallaba las vivencias de una madre ucraniana y su beba. “Mia nació hace cuatro días en Kiev. Para su madre, Svitlana, el que debería haber sido uno de los días más felices de su vida, se llenó, en cambio, de miedo”, comienza el relato junto a una foto de la pequeña.

En sus stories, Natalia Oreiro replicó el posteo sobre la historia de una beba ucraniana

Y continúa: “Las contracciones comenzaron el jueves por la noche. Junto con su marido, condujeron hasta la maternidad más cercana en medio de la noche en que empezaron los bombardeos. ´Durante el parto, oía las explosiones por de la ventana´, dice Svitlana. Tras el nacimiento de Mia, Svitlana sólo tuvo unos minutos para vestirse, recoger sus cosas y bajar al sótano para ponerse a salvo. ´La prioridad era salvar la vida del bebé´”.

Por último, la publicación cierra con un fuerte pedido de colaboración -que se puede concretar a través del link que está en el perfil de la agencia humanitaria - y una reflexión: “Mientras las familias lidian como pueden con el estrés del conflicto, UNICEF sigue trabajando para proteger a los niños y sus familias. Vos podés apoyarnos. Los niños y las madres necesitan paz”.

El posteo de Unicef Uruguay que compartió Natalia Oreiro

Meses atrás, la también cantante había compartido postales de la ceremonia en la que le entregaron los pasaportes junto a su pequeño, Merlín Atahualpa. En esa ocasión, se la vio lucir un traje blanco súper elegante y estuvo acompañada por su pareja, el músico Ricardo Mollo. “Como un puente de amor entre el Río de la Plata y Rusia, así me siento hoy.⁣⁣ Emocionada y agradecida por este símbolo de hermandad entre dos culturas con mucho en común”, había expresado. Y había finalizado: “La vida me dio esta oportunidad única y trabajaré para que este compromiso sea cada vez más fuerte.⁣ Gracias a todxs las personas que me acompañaron en este camino y que son parte de este hermoso viaje”.

