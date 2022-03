Barby Silenzi fue acusada de no cumplir con un canje y ahora le piden que devuelva la mercadería: su reacción

Barby Silenzi (Instagram)

Desde que las redes sociales tomaron notoriedad, los famosos comenzaron a usarlas a su favor y hoy se convirtió en una fuente de ingreso: desde el agradecimiento de un producto a cambio de obtenerlo gratis hasta promocionar algo por dinero. Se realizan distintos tipos de acuerdos comerciales. Incluso, son cada vez más los artistas que en sus perfiles figura el contacto de la persona que se encarga de manejar esos arreglos.

Tal es el caso de Barby Silenzi, quien tiene más de tres millones de seguidores en Instagram. Allí, realiza acciones comerciales y también comparte parte de su vida privada junto a sus hijas: es madre de Elena -fruto de su relación anterior con Francisco Delgado- y de Abril, de su pareja actual con El Polaco. Según se lee en el perfil de la bailarina, es su hermana Florencia quien se encarga de gestionar los acuerdos comerciales.

Y en las últimas horas, una empresa de indumentaria la escrachó públicamente por no haber cumplido con su palabra. En agosto del año pasado le enviaron unos buzos por el monto de 20 mil pesos y ella debía agradecerlos a través de posteos en sus Historias: la idea era que los mostrase y agradeciera la marca mencionando la cuenta oficial.

Sin embargo, eso no pasó y luego de esperar varios meses, quisieron dejarla expuesta públicamente. Todo surgió cuando desde la cuenta oficial de la empresa le reclamaron la devolución de las prendas. Lo hicieron sobre una foto que ella había posteado, de manera tal de que todos sus seguidores vieran el reclamo.

El reclamo que recibió Barby Silenzi desde la marca de indumentaria (@lomaspopucom)

“Hola, ¿nos podes responder? Seguimos esperando que nos devuelvas los buzos”, se leyó en unos de los comentarios del posteo que hizo Barby Silenzi. Luego, se supo lo contado: que ella se había comprometido a agradecer las prendas en agosto pasado, cuando recibió los buzos.

Por caso, y para que no quedaran dudas, desde la marca mostraron las capturas de las veces que intentaron comunicarse con ella, pero que no tuvieron éxito. El 3 de agosto, según se lee en la conversación que ellos viralizaron, le avisaron que ya le habían enviado los productos. Como no obtuvieron respuesta, al día siguiente volvieron a escribirle para cerciorarse de que la bailarina cumpliera con su palabra y los mencionara en las redes sociales.

“Queríamos saber si vas a subir las Historias con nuestros productos”, le preguntaron. Sin embargo, Barby siguió evitando su respuesta. Y el 7 de ese mismo mes le enviaron un nuevo mensaje. Otra vez no recibieron ninguna contestación, y el 26 -también de agosto- le volvieron a escribir.

Los mensajes que enviaron desde la cuenta oficial de la indumentaria (@lomaspopucom)

La respuesta de Barby llegó recién cuatro meses después, en diciembre pasado. Siempre según las capturas que trascendieron desde la marca, se lee que la pareja de El Polaco se disculpó y se comprometió a publicitar los los buzos en sus redes sociales el siguiente fin de semana al día de aquella conversación.

“Dale. Y te vuelo a pedir disculpas. Ahora el finde subo”, prometió el 12 de diciembre. Pasaron el sábado y el domingo y el posteo se hizo. El 16, entonces, volvieron a comunicarse desde la marca. “Hola Barbie”, intentaron entablar una conversación que, otra vez, no tuvo éxito.

Tres días después, el 19, le enviaron otro mensaje. “Hola Barby, buen día. Al final no subiste”, reclamaron. Como la respuesta de Silenzi nunca llegó, desde la marca decidieron hacer pública su experiencia y, además de reclamarle la devolución de las prendas, quisieron exponerla comentándole fotos públicamente.

Las capturas de la conversación entre Barby Silenzi y la marca de indumentaria (@lomaspopucom)

SEGUIR LEYENDO: