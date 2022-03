Marta Fort mostró el regalo que recibió por su cumpleaños en Los Ángeles: “No lo supero”

El festejo del cumpleaños de Marta y Felipe Fort en Las Vegas (Video: Instagram)

“Muchas gracias a la gente que estuvo, y no presente, en el comienzo de mi legalidad. Llegó el día”, escribió Marta Fort en su cuenta de Instagram el 25 de febrero cuando cumplió sus 18 años. Es decir, y tal como ella lo anticipó en sus redes sociales, la mayoría de edad.

La hija de Ricardo Fort y su hermano mellizo, Felipe, viajaron a Los Ángeles para celebrarlo junto a su niñera, Marisa López, su tío Eduardo Fort -que fue junto a su pareja, Rocío Marengo-, y más amigos y familiares. Todo fue una semana después de que Gustavo Martínez -quien fuera su tutor legal- muriera al caer del piso 21 de la torre de Belgrano en la que vivía con ellos.

“Se celebra en familia”, había asegurado la joven en sus redes sociales, en donde había publicado fotos y videos del festejo en un exclusivo restaurante de Beverly Hills. “Aunque no pueden estar todos los que me hubiese gustado que estén”, hizo la salvedad, pero sin destacar si se refería a alguien en particular. De inmediato, las especulaciones apuntaron hacia Martínez, quien fuera, además, su padrino, y a quien ella había despedido con una desoladora carta: “Todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo, me pareció muy egoísta. De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD (Que En Paz Descanses) Gus, mi padrino”.

Uno de los posteos que hizo Marta Fort por su cumpleaños

Mientras continúa disfrutando de su viaje por los Estados Unidos, la joven comparte en sus redes sociales fotos y videos de las distintas aventuras. Por caso, no quiso dejar de mostrar a sus casi 100 mil seguidores de Instagram cuál fue el obsequio que recibió por su cumpleaños y del que le costó reponerse, según su propio testimonio.

Además de tortas y más alimentos dulces que recibió aquel día -incluso desde amigas de Argentina que le enviaron a la distancia porque no habían podido estar con ella-, Marta obtuvo un regalo que ansiaba desde hacia mucho y que, de alguna manera, pudo concretar con ese viaje: estuvo en las primeras filas de la platea en la que aplaudió, cantó y bailó al ritmo de Bad Bunny, el músico puertorriqueño que dio un show en Las Vegas en el marco de su gira “El Ultimo Tour Del Mundo”.

“No supero mi regalo de cumpleaños”, escribió la joven en su Instagram, en donde compartió videos del recital que dio el intérprete de “Yo perreo sola”, “Safaera” y “Si veo a tu mamá”, entre otros grandes éxitos.

El posteo de Marta Fort por su regalo de cumpleaños

Luego del show, Marta continuó disfrutando de sus días en Los Ángeles junto a su hermano, niñera y familiares. Aún no está confirmada la fecha de regreso de los mellizos a la Argentina, pero se especula que será dentro de las próximas semanas ya que en abril deberán rendir algunas materas que les quedaron pendientes para terminar el secundario. Así lo informó a Teleshow su abogado César Carozza, y quien quedó a cargo de la tutoría de ellos la semana en que murió Gustavo y cumplieron la mayoría de edad.

“No hay cambios. Seguir llevando adelante la vida, como hasta hoy”, había dicho el letrado sobre el futuro de Marta y Felipe, quienes aún no decidieron lo que harán una vez que terminen sus estudios.

SEGUIR LEYENDO: