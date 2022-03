El desafío que generó repulsión entre los participantes de Masterchef Celebrity

En la tercera temporada del reality de Telefe los concursantes tuvieron que realizar platos con criadilla

La noche del martes arrancó con un toro mecánico como centro de la escena en Masterchef Celebrity 3. La escenografía era una pista del plato que deberían cocinar unos minutos después, y los cuatro participantes tuvieron dificultades a la hora de encender las hornallas. Joaquín Levinton, Tomás Fonzi, Malena Guinzburg y Mery del Cerro no pudieron ocultar su sorpresa, repulsión y desconcierto cuando el jurado les comunicó qué debían preparar: los testículos del animal.

Después de un breve desafío donde cada uno intentó permanecer montado al toro durante un minuto para definir la cantidad de tiempo que podrían estar en el mercado, espeararon a que los expertos pasen por sus estaciones para guiarlos en cómo avanzar con la preparación. Al ver las expresiones de repugnacia de los participantes, Santiago del Moro intentó darles ánimos: “Veo unas caras por ahí y quiero decirles que esto es algo que se cocina mucho en el campo, se hace mucho la criadilla”.

Luego Donato de Santis compartió algunas sugerencias: “Tienen que limpiar muy bien la carne, ya que son dos membranas que deben sacar para desgrarsarla y cocinarla”. Acto seguido, Levinton fracasó cuando intentó hacer filets, y deambuló por las islas de sus compañeros para recopilar tips. Con desazón, manifestó mientras intentaba seguir con la receta: “¡Ay Dios! ¡Me voy a hacer vegetariano!”. En el detrás de escena el músico trató de lanzar una humorada: “Fui a ver los huevos de Tomás y no me fueron de ayuda”.

Malena Guinzburg intentó preparar ravioles de criadilla y no tuvo éxito

Fonzi, por su parte, fue quien más expresó su sensación de descontento e incluso se sensibilizó en más de una oportunidad: “Empatizo demasiado con estos testículos, me pongo en su lugar, es tremendo, es muy difícil”. Más tarde se acercó Damián Betular para explicarle algunas opciones de guarnición, y una vez más asumió que estaba “asqueado” por el reto culinario: “Hay pelos, hay membranas, una membrana muy familiar, me cuestiono mi carnivorismo”.

La ex Casi Ángeles fue quien pudo resolver de manera más práctica y optó por ñoquis de palta con una salsa que llevaba trozos de la carne mezcalada con tomates. Sin embargo, Guinzburg fue la más perjudicada: no pudo hacer más que cuatro ravioles de criadilla, y estuvo a punto de no entregar ningún plato por las dificultades que tuvo. Cabe recordar que no es la primera vez que los concursantes se enfrentan al desafío de cocinar una carne “éxotica” y que genera sensaciones encontradas tanto en los famosos como en las redes sociales.

En la segunda temporada del ciclo la actriz Marcela Kloosterboer había sido muy crítica al ver que habían mostrado la cabeza de un cerdo en el reality, además de platos con yacaré, llama y caracoles . “¿Ni uno de todos los que están ahí dice nada? ¿Nadie tiene un minuto de conciencia?”, escribió bajo un posteo realizado por el movimiento artístico por los derechos de los animales llamado Voicot en abril de 2021.

“¿Qué tipo de monstruos son?”, se preguntó en una publicación el movimiento que es seguido, entre otros famosos, por Sofía Gala Castiglione, Esteban Lamothe, Brenda Gandini, Minerva Casero, Calu Rivero, Gloria Carrá, Juana Viale, Leo Montero, Eugenia La China Suárez, Cande Tinelli, Natalie Pérez, Oriana Sabatini, Celeste Cid y Guillermina Valdés. Y luego hizo un largo descargo.

“Estamos en la recta final de la vida humana en la tierra. La ciencia anuncia que en el transcurso de nuestra existencia veremos el colapso. Y pese a eso, aparecen programas en la televisión que crean sociedades basura, culturas apáticas y violentas”, comenzaba diciendo el texto. Y hacían un llamado de atención sobre el contenido del programa: “En MasterChef como una especie de juego se colgó la cabeza de un cerdo, se colgaron también sus tripas, sus órganos muertos, se rieron de un pequeño gato embalsamado, ostentaron la ignorancia y la monstruosidad que los constituye”.

