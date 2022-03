Tamara Báez, la novia de L-Gante, debutó como cantante: “Primera vez frente al público”

La joven se subió al escenario y cantó el estribillo de una de las canciones de su pareja, y luego lo compartieron en las redes sociales

L-Gante y Tamara Báez sorprendieron a sus seguidores de Instagram con una colaboración musical juntos. El fin de semana, el cantante de 21 años brindó un show en una cervecería de General Rodríguez y tuvo como invitada especial a su novia, con quien es padre de la pequeña Jamaica. La pareja le regaló al público presente la interpretación de una canción inédita compuesta por el autor de Cumbia 420, especialmente para el debut artístico de la madre de su hija. El video se viralizó rápidamente y la joven agradeció el apoyo a través de las redes sociales.

“Día del debut de Tamara. Vamos a cantar el temita, el primer tema que le hice grabar a Tamara”, anunció Elián Valenzuela en el detrás de escena, mientras la protagonista de la noche sonreía y festejaba el gran momento. “Cantó su primer tema en vivo frente a personas, frente a un público”, celebró L-Gante en el mismo clip que publicaron en Tik Tok, donde resumieron la experiencia que vivieron juntos y mostraron un fragmento de la canción.

“No sé si serás, pero vos tenes todo lo que ando buscando, el punto justo entre el calor y la humedad”, comienza el tema musical que entonaron a puro romance. Sobre el final, fiel a su estilo, el cantante miró a la cámara del celular que registró el estreno y les consultó: “¿Quedó piola, no?”. Tamara, por su parte, mantuvo la sonrisa en todo momento arriba del escenario, y luego compartió en sus historias de Instagram un mensaje que le había llegado por parte de uno de sus seguidores.

La respuesta de Tamara Báez a quienes le consultaron cuándo estrenarán el tema con L-Gante

“Tami, ¿cuándo sale el tema entre el calor y la humedad? ¡Qué temón! ¡Estoy todo el día cantando esa parte!”, quiso saber un usuario, y la joven se limitó a expresar su gratitud, con la emoción a flor de piel por haber cantado en público por primera vez. “Los amo, gracias a todos por la buena onda”, escribió sobra la captura de pantalla del mensaje.

Unas semanas atrás Tamara y L-Gante se sentaron juntos en el living de Moria es Moria (El Nueve), y allí el cantatne abrió su corazón sobre su relación. Contó que con se conocieron en la escuela y que tenían un amigo en común. Casán quiso saber qué le había gustado del músico: “El sentido del humor. Siempre me hacía reír”, contestó la joven, todavía con con algo de timidez.

Para no salir del tema, la conductora quiso saber cuánto había de cierto en las versiones sobre las peleas entre ambos. “Sí, nos habíamos peleado”, reconoció ella. “Pero nos peleamos de vez en cuando. Total, estamos en la misma casa y a los diez minutos estamos a los abrazos”, minimizó él. Pero más allá del diálogo de los adultos, la que se robaba todas las miradas era la pequeña Jamaica. De entrada nomás cautivó a la conductora, que la tuvo a upa buena parte del reportaje. Quizás buscando seguir los pasos del padre, la beba se mostró muy interesada por el micrófono de Tamara y por la lapicera de Moria. Cerca del cierre se puso inquieta por primera vez en el programa. Probó calmarla primero el padre, luego intentó la madre, y no había caso. “A lo mejor quiere tomar la teta”; conjeturó Moria. “¿Toma teta? Dale si quiere”, le preguntó a Tamara, que le devolvió una mirada de sorpresa.

Tamara Báez y L-Gante en el programa de Moria Casán, junto a su hija Jamaica

“Pelá teta y dale, tiene hambre. Sos la madre y tiene hambre, lo único que faltaba. Si la chica no sabe que es un estudio de televisión”, autorizó. Tamara se animó a amamantar a su hija que efectivamente era lo que necesitaba, y todo terminó con una sonrisa colectiva. Con el correr de las horas, se viralizó esta parte de la entrevista y se alzaron algunas voces escandalizadas por lo que había ocurrido en plena televisión. Y la propia Moria fue la que recogió el guante y apeló a su lengua karateca para dar su versión del hecho.

“Me honra que se haya viralizado y que se naturalice dar el pecho a una criatura que tiene hambre y por otro lado digo qué involución, qué atraso, no es ni medieval”, razonó La One en diálogo con Teleshow. “Me quedo con lo mejor siempre, pero el chiquitaje berreta es muy fuerte, de involución total”, agregó La One.

