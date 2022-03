Rocío Marengo y un furioso mensaje tras su reconciliación con Eduardo Fort

Rocío Marengo

Rocío Marengo parece no tener paz. Días después de haber hecho frente a los rumores de ruptura con Eduardo Fort mediante un descargo público en sus redes sociales en el que hablaba de la verdad de su relación, volvió a la carga en la tarde de este lunes con un duro mensaje pero sin aclarar quién era la destinataria de sus palabras, lo que desató un sinfín de especulaciones.

“Vossssss! Hablando de mí???? Hablando de gente que quiero???”, se preguntó la modelo en el comienzo de su texto, con muchos signos de interrogación y exclamación. “La ‘perfil bajo’ que no pierde oportunidad para salir en la prensa, jajaja. No habla más porque no le ponen el mic”, señaló Marengo.

Y siguió: “La señora de los velorios encontró sucesora, jaja. Cholulaaaa!!!”. “Si querés que te conozcan un poco más, puedo contar tu comportamiento con menores o con los maridos de tus amigas”, cerró Marengo con polémica y un contundente “Fin”.

El descargo de Rocío Marengo en sus redes sociales (Foto: Instagram)

Inmediatamente, en las redes sociales empezaron a mencionar a Karina Antoniale, la ex de su actual pareja, quien había asistido al velatorio de Gustavo Martínez, el tutor legal de los hijos de Ricardo Fort, Martita y Felipe, mientras ella se mostraba disfrutando de la noche con una amiga en Miami. Por esos días, todo indicaba que la historia entre la modelo y Eduardo había llegado a su fin. Sin embargo, Rocío volvió a mostrarse junto al empresario para el cumpleaños de 18 de los mellizos que tuvo su celebración familiar en Los Ángeles.

“¡Siguen los festejos y las sorpresas para Martita y Felipe!”, tituló la primera de sus stories, donde se pudo ver a los hijos de Ricardo ingresando con los ojos tapados a un departamento decorado con globos hasta el techo, un cartel plateado que les deseaba “Happy Birthday” y una torta con el número que representa la mayoría de edad. Al ver el despliegue los cumpleañeros reaccionaron con alegría y abrazaron a quienes los acompañan: su niñera, Marisa López, y el empresario experto en bienes raíces y ex pareja de su padre, Gabriel Rydz.

Luego compartió otro video desde un lujoso restaurante donde disfrutaron de una degustación especial y un show de flambeado en vivo. Una vez más, en las imágenes se pudo ver a Eduardo acompañando a sus sobrinos. Y, cansada de recibir consultas sobre su situación sentimental, Marengo decidió hacer algunas aclaraciones a través de sus redes sociales. “Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber...”, comienza el descargo que publicó en Instagram.

“¿Y yo? ¡Sin decir nada! Amis, no le doy explicaciones a nadie en mi vida. ¡Piensen y digan lo que quieran!”, cerró de manera contundente, dejando en claro que optará por mantener el silencio. Cabe recordar que en vísperas del Día de los Enamorados la modelo sorprendió con una publicación, donde expresó: “No quiero escuchar el te lo dije.... Por favor. ¡Yo creí que iba a poder! Perdón, me lastimé mucho. ¡Yo no lo merecía!”.

Rocío Marengo y Martita Fort (Foto: Instagram)

En el mismo texto, la ex participante de Masterchef Celebrity continuó en la misma sintonía: “Ya no quiero escuchar más, quiero ser feliz, no quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré. ¡Quiero paz y amor!”. En aquel entonces tampoco dio precisiones sobre el destinatario de sus palabras o el motivo de las mismas, pero sus seguidores interpretaron que se podía tratar de un nuevo cortocircuito con su pareja.

Lo cierto es que Rocío y Karina se habían cruzado el año pasado, cuando Marengo expuso la crisis con Eduardo en la pista de La Academia de ShowMatch (El Trece). Es que la modelo le reclamó al aire que él no la apoyaba durante su participación en el certamen encabezado por Marcelo Tinelli, por lo que el empresario se defendió al decir que “el amor no se mide por ir a un programa”. Asimismo, Macarena Fort, su hija mayor del hermano de Ricardo, aseguró que Marengo ya no sería bienvenida en su familia tras las escandalosas declaraciones.

La polémica se trasladó a la pantalla de Intrusos (América), donde se difundieron imágenes de la grabación de la serie documental que se está realizando sobre la vida de El Comandante. En las mismas se pudo apreciar la cercanía existente entre Eduardo y su ex, con quien tuvo a Macarena y a los mellizos Angie y Pietro.

Y como si esto fuera poco, Antoniali envió un mensaje al programa en el que cargó con dureza contra Marengo. “Se dio todo lo que yo dije. A ella (por Rocío) se le va el cuarto de hora y se olvida que con Eduardo tuvimos nuestros mellizos con alquiler de vientre porque me sacaron el útero y nos marcó a los dos. Él no quiere tener más hijos y, menos, casarse”, leyó al aire Rodrigo Lussich desde el celular.

