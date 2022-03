La nueva vida de Pablo Alarcón: separado de Lucía Galán y lejos de la actuación

Pablo Alarcon

Como para la mayoría de la gente, el 2020 fue un año de cambios para Pablo Alarcón. A su separación de Lucía Galán que se conoció en septiembre de ese año, se le sumó la falta de trabajo debido a la pandemia y como tantos colegas, debió reinventarse. Hoy, a sus 75 años está soltero y alejado de la actuación.

La cantante de Los Pimpinela y el actor habían estado en pareja durante más de una década y antes de comenzar la cuarentena se habrían distanciado, aunque la noticia se hiciera pública meses después. Consultado por Carmen Barbieri en el ciclo Mansísimas, el también ex de Claribel Medina contó: “Amo a Lucía, somos grandes amigos. Hemos terminado pero nos llamamos. Es una persona maravillosa pero no estamos juntos. Estoy solo con mis perros”.

Pablo Alarcon en su nuevo emprendimiento El cocinero está frito

En un año quiebre para el mundo, el sector artístico sufrió las consecuencias del encierro y sin poder trabajar, Alarcón debió dar un giro y dejar la actuación para poder subsistir. Así, comenzó su propio emprendimiento gastronómico: “Se llama El cocinero está frito. Voy a la casa de la gente y cocino. Voy con los músicos, hacemos un show, le organizo la comida, sirvo, levanto los platos, todo. Fue en la pandemia que se me ocurrió cuando vinieron a cobrarme el alquiler”.

Su negocio lleva el mismo nombre que la obra de teatro que realizó en el 2019 y con la que ganó un premio ACE. En sus redes sociales describe la iniciativa como “Teatro Delivery” y explica: “¿En dónde? En tu casa. Pablo alarcon va a tu casa cocina y presenta su obra para toda la familia. Para reír con ganas. Música en vivo y mucho humor. Reuniones, cumpleaños, festejos, aniversario”.

El año pasado en diálogo con Teleshow, había explicado: “La necesidad hizo que se despertara el ingenio. No soy una persona de fortuna, soy una persona de trabajo. Si he ganado dinero no sé dónde está, pero no tengo deudas. Tengo una casa más que confortable, pero no tengo dinero en el banco para que esto siga (por la pandemia) e ir al banco, sacar y comprar. Cuando empezó la cuarentena, pensé que era para 15 días. Estaba a punto de reestrenar El curioso incidente del perro de medianoche. Después: ‘Esperamos 15 días más’. Después: ‘Esto va para largo’. A los cuatro meses dije: ‘Yo no me quedo’. Leí, arreglé la casa, pinté, empecé a tomar clases de piano, pero la plata no entraba. Así que tuve una idea: me gusta la cocina, soy, entrecomilladamente dicho, músico, y me encontré haciendo algo mucho más importante de lo que yo pensaba”.

Además, contó que tiene conocidos que durante el confinamiento no la pasaron bien: “Amigos cercanos y no tan cercanos. Cada vez tenemos más gente que ayudar. Siempre he tenido la costumbre de salir con algo de dinero para la gente que pide en la calle. Tengo amigos que están en situación de calle, que hemos ayudado con mi hija y que vienen a comer a casa, o les hemos conseguido habitación o le damos, les compramos bolsas de dormir. Y cada vez son más: cada vez suena más el timbre”.

Sobre su separación de Lucía Galán, había dicho: “Nos separamos todos. A Lucía la amo, nos amamos, estamos en contacto. Es una relación que no se modificó porque nos amamos. Es una de las mejores parejas que he tenido en mi vida. Todas mis parejas fueron buenas por una u otra razón, todas me han servido para crecer”. Además, dijo que no estaba con ganas de enamorarse nuevamente porque seguía enamorado de la cantante.

