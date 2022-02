El motivo por el cual el hijo de Camilo y Evaluna no llevará el apellido Montaner

Camilo y Evaluna serán papás a fines de marzo (Instagram)

La familia de Ricardo Montaner es tan unida, que hasta han llegado a referirse a ella como una “secta”. Y el mismísimo cantante bromeó diciendo que cumplían con todas las características como para serlo. Por eso, en las últimas horas muchos se sorprendieron al saber que Índigo, el hijo que Evaluna y Camilo Echeverry esperan para los últimos días de marzo, no llevará el apellido del patriarca del clan.

La hija del intérprete de Me va a extrañar y el artista colombiano decidieron que no querían saber el sexo de su bebé hasta el día del nacimiento. Pero, de cualquier forma, confirmaron que llevara el nombre de la canción con la que anunciaron la feliz noticia de su llegada. Sin embargo, mientras todos pensaban que en su documento figuraría como Índigo Echeverry Montaner, la realidad es que la criatura no podrá ser inscripta con el célebre apellido de su abuelo por una razón muy particular.

Sucede que el artista argentino-venezolano se llama en realidad Héctor Eduardo Reglero Montaner. Pero, para su faceta artística, eligió utilizar el nombre Ricardo y el apellido materno, que terminó convirtiéndose en una marca registrada para la música latina. Y es por eso que los hijos que tuvo como fruto de su matrimonio con Marlene Rodríguez, que en realidad se llaman Mauricio Alberto Reglero Rodríguez, Ricardo Andrés Reglero Rodríguez y Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez decidieron darse a conocer, simplemente, como Mau, Ricky y Evaluna Montaner.

Ricardo Montaner está ansioso esperando a Índigo (Instagram)

Pero lo cierto es que, a la hora de los papeles, lo único válido es lo que figura en el certificado de nacimiento. De manera que el nuevo integrante de la familia deberá ser anotado como Índigo Echeverry Reglero. Aunque, sin lugar a dudas, llevará los genes artísticos de su famoso abuelo, quien está esperando ansioso su llegada. “Casi, casi”, escribió Montaner en las últimas fotos que compartió su hija mostrando el crecimiento de su pancita.

Hace poco, Evaluna contó en diálogo con Angie Romero en el podcast de Amazon Music En la sala que no iba a continuar con su descendencia la costumbre de los Montaner de empujar empujar la cara del homenajeado sobre la torta de cumpleaños. “Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, sostuvo. Y explicó: “Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday (Feliz Cumpleaños) lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos, que sos mi hermano, me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”.

Camilo, por su parte, había brindado una entrevista a la revista People y se había mostrado emocionado por descubrirse como papá. “Viendo cómo crece cada día la pancita de Evaluna. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada”, aseguró el músico.

Camilo y Evaluna se casaron el 8 de febrero 2020, después de tres años en pareja. Fue en una fiesta que celebraron en Miami para más de 350 invitados, entre familiares y amigos. Emocionada, Marlene escribió un conmovedor mensaje luego de aquella fiesta. “¿Que por qué la boda fue tan especial? Porque Dios estuvo en cada detalle, Él fue el anfitrión y asimismo se encargará de acompañar a Cami y Eva el resto de sus vidas. El Shalom De Dios en ellos”, señaló la esposa de Ricardo.

