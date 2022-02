Se presentó la doble de Paula Chaves en Bienvenidos a Bordo y sorprendió a todos: “¡Es igual!”

Se presentó la doble de Paula Chaves en Bienvenidos a Bordo

La puerta de los Parecidos se convirtió en uno de los segmentos favoritos del público en Bienvenidos a Bordo. El ciclo de entretenimientos de ElTrece creado por Guido Kaczka y actualmente conducido por Laurita Fernández, suele recibir participantes que poco se asemejan a los famosos a los que dicen ser idénticos. Pero también se sorprende con algunos casos en los que los rostros de los concursantes son casi iguales a los de ciertas celebridades.

Sin ir más lejos, esto último ocurrió en la tarde del lunes, cuando se hizo presente en el estudio una joven oriunda de Lomas de Zamora llamada Daiana, quien aseguró ser parecida a Paula Chaves. Y la imagen que se vio en pantalla no dejó lugar a dudas. “¡Es igual!”, lanzaron todos los invitados del día al ver su rostro pegado al de la modelo y conductora.

La joven, que se dedica a la atención al público, aseguró que “en todos lados” le dicen que parecida a la esposa de Pedro Alfonso. Y que, incluso, muchos de los clientes que acuden a ella piensan que, en realidad, están frente a la mismísima Paula. “¿Si digo la palabra colecho estoy acertada?”, preguntó la conductora antes de revelar la incógnita, haciendo alusión a la costumbre de Chaves de dormir junto a sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. Pero, para entonces, todos sabían de quién se trataba.

Pedro Alfonso viajo de Carlos Paz a Buenos Aires para celebrar San Valentin con Paula Chaves

Cabe recordar que, por estos días, Paula está ocupando el lugar de Verónica Lozano al frente de Cortá por Lozano. Y que, seguramente, debido al terrible accidente que sufrió la conductora al caer de una aerosilla durante sus vacaciones en Aspen, por el que deberá ser operada de los tobillos en los próximos días, es posible que su reemplazo se prolongue más de los previsto en una primera instancia. Así las cosas, la modelo se encuentra temporariamente distanciada de su marido, quien se encuentra en Villa Carlos Paz protagonizando la obra Una noche en el Hotel.

Sin embargo, el ex productor de ShowMatch no quiso dejar pasar el festejo de San Valentín. Y decidió viajar especialmente a Buenos Aires, para poder disfrutar del Día de los Enamorados junto a la mujer con la que se casó hace ya siete años, sin contar los casi cuatro que estuvieron de novios. El encuentro se pudo ver por la pantalla de Telefé, pero Peter también compartió un tierno video de los dos en sus redes sociales, en el que ella lo agasaja con un ramo de flores. “Las mías están en la valija de despaché”, se justifica él al mostrar que no tenía ningún obsequio a mano.

En las últimas horas, Paula se había mostrado muy triste por la muerte de su abuela Guingui, de 92 años, que era la esposa de Isacc, más conocido como Kaki, ambos padres del Miguel Ángel, el papá de la conductora. “Buen viaje, abuelita linda. Te amo hasta el infinito, sos eterna”, escribió junto a una serie de fotos y videos que eligió para recordarla. Y agregó: “Gracias por llenar de amor esta familia. Gracias por enseñarnos tanto. Celebramos tu partida porque tuviste una vida llena de disfrute y amor”.

