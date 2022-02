Lali Espósito agregó a Leo Messi en sus “mejores amigos” de Instagram y le pidió disculpas por su contenido picante

Lali Espósito le pidió disculpas a Leo Messi por su contenido en "mejores amigos" (Video: Twitter Real Time Rating)

Después de los lanzamientos de “Disciplina” y “Diva”, Lali Espósito se prepara para cerrar esta especie de trilogía con “Como tu”, canción que verá la luz en la tarde de este jueves. Así, la cantante se encuentra en España para promocionarla y también para darle rodaje a distintos compromisos laborales.

En una entrevista con el célebre programa español El Hormiguero (Antenta 3), la actriz de Sky Rojo reveló una curiosa anécdota que tiene que ver con Lionel Messi. Es que mientras hablaba sobre cómo se maneja en sus redes sociales, Lali reveló que tiene agregado al capitán de la selección argentina de fútbol a su lista de ‘Mejores amigos’ de Instagram. Asimismo, dijo sentirse avergonzada al ver que el jugador del París Saint Germain vio en alguna oportunidad algo de su contenido exclusivo.

“Me pasó algo tremendo: estoy exagerando pero para mi fue un poco fuerte. ¿Vieron que en Instagram tenemos la opción de ‘Mejores amigos’ en las historias? Tenés contenido que ve todo el mundo y otro que ve la gente que vos elegís que vea”, empezó a contar la cantante, quien es seguida por millones de personas en esa red social.

Lali Espósito y Leo Messi, mejores amigos en Instagram

“Yo tengo ‘Mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo: ‘Entre 10 millones de personas no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ¿qué le pasa a esta loca?’”, siguió Lali con sus explicaciones. “Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi”, remató la actriz con la cara cruzada por un gesto de sorpresa.

“Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando”, dijo Lali sobre cómo se tomó el hecho de que Messi vea algo más de su intimidad. Pablo Motos Burgos, el conductor del ciclo, quiso saber si en los videos la cantante estaba borracha. “No iba en pedo pero parece que voy pedo todo el rato”, confesó entre risas la argentina. En ese instante, Lali miró a la cámara y aprovechó la llegada del programa televisivo para disculparse con el 10 de la Selección: “Leo te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero”.

Más adelante, dejó en claro por qué había decidido agregar al marido de Antonela Roccuzzo a su lista de “Mejores amigos”: “Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo?’”. Y una vez más, volvió a dirigirse al papá de Thiago, Mateo y Ciro: “Leo, si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir”, cerró Lali con la enésima carcajada.

Lali Espósito en su video "Diva"

Desde que lanzó su nuevo tema “Disciplina”, Lali incrementó fuertemente las reproducciones de sus temas en las distintas plataformas. Y, como si fuera poco, para esta canción creó un challenge para que sus seguidores lo imiten. Impactada con la cantidad de videos que le envían a diario, la ex Casi Ángeles comparte algunos de los miles que le llegan. Entre ellos, estuvo el de Laurita Fernández, quien se declaró como gran fan de sus canciones. “Con la aspiradora de fondo, una pausa a limpiar pues sonó #disciplina”, escribió la bailarina, que por estos días está reemplazando a Guido Kazcka en la conducción de Bienvenidos a bordo.

