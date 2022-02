Sofía Zámolo lloró la muerte de una amiga: “Le pedí a mamá que te abrace muy fuerte allá arriba”

Sofía Zámolo lloró por la muerte de Lulú, una de sus mejores amigas

Por estas horas, Sofía Zámolo está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Recientemente falleció Lulú, una de sus mejores amigas y la modelo se expresó al respecto en su cuenta de Instagram a través de un video en el que se las ve juntas pasando buenos momentos de fiesta, como para recordarla con felicidad.

“Así te voy a recordar toda la vida, Lulú: divertida, positiva, alegre, luchadora, buena amiga, madraza. Te extrañamos tanto, enana. Sos y fuiste ejemplo de amor, gratitud y optimismo siempre”, escribió Zámolo en el posteo dedicado a la memoria a su amiga y acentuado con un emoji de corazón roto.

En medio de este dolor Sofía también recordó a Cristina Guerrero, su madre, quien falleció el 20 de febrero de 2021 tras luchar contra un cáncer de hígado y páncreas. “Le pedí a mamá que te abrace muy muy fuerte allá arriba”, cerró en su despedida.

El video de Sofía Zámolo para despedir a su amiga Lulú

El pasado 27 de enero, Sofía había conmemorado en sus redes un aniversario del fallecimiento de su papá, quien murió en 2010 tras una dura enfermedad. “Este aniversario de papá definitivamente me pegó distinto. Hoy, después de haber perdido a mamá, siento tu partida más que nunca. Tal vez porque quedarse sin padres es raro. Nunca estamos preparados para quedarnos sin nuestros papás. Se siente un vacío enorme”, dijo Zámolo.

“Esa protección de mamá y papá ya no está más. Uno se siente como perdido de repente, no más llamadas para avisar que llegaste bien a casa, no más mensajito o llamado de ellos a las 12 en punto el día de tu cumpleaños contándote como fue el día en que naciste y a qué hora mamá empezaba con el trabajo de parto. Te sentís un poco solo. Por más que hoy sea madre, una nunca deja de ser hija y sentirse niña”, expresó la mamá de California en su reflexión.

Es por eso que Sofía manifestó sentirse muy triste por haberse quedado sin sus dos progenitores: “Recibo un montón de mensajes de personas que perdieron a su mamá o su papá o a ambos, como yo. Leo sus mensajes todos los días, el sentirse acompañado, comprendido, saber que no estamos solos, ayuda a entender que es parte de la vida misma, que hay que seguir, levantar la cabeza y seguir. Sacar fuerzas y seguir”, contó y reflexionó cuando está a pocos días de que se cumpla un año del fallecimiento de su madre. Así, la modelo reconoció que aún está en duelo y que la extraña muchísimo.

El posteo de Sofía Zámolo al conmemorarse otro año de la muerte de su papá (Foto: Instagram)

El año pasado, en el living de Los Ángeles de la Mañana, Zámolo habló con Ángel de Brito en una charla de emociones fuertes y mezcladas. Allí coincidieron la felicidad plena por el nacimiento de su primera hija, California, con el dolor por la muerte de su madre. “Nos sacó adelante como familia”, dijo sobre su mamá para resumir en una frase una historia de lucha y superación, que contrastó con el estado de sus últimos días. “Mamá era eterna para nosotros. Verla siempre tan fuerte y de repente verla tan frágil y no poderla abrazar ni apretujarla cuando estaba en cama era muy duro”, agregó en tono pausado.

Respecto a esos últimos meses de dolor, destacó la fortaleza de madre que mantuvo en alto María Cristina para no preocuparla a ella ni a sus hermanos. “Me decía: ‘andá con Cali, esa gordita quiere que comer’”, relató, antes de referirse al vínculo que crearon nieta y abuela en tan poco tiempo. “Hubo una conexión increíble entre ellas dos”, afirmó y contó cómo vivió las dos emociones que recibió casi de manera simultánea: la enfermedad de su madre y la llegada de su primera hija.

