El fogoso comentario de Benjamín Vicuña a su novia, Eli Sulichin, que sorprendió a todos

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin (RS Fotos)

No es el primer gesto romántico y público de la pareja. Luego de haber decidido dejar de ocultarse y vivir su amor libre durante un almuerzo con amigos y un posterior paseo por las playas de Punta del Este, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin transitan su relación como cualquier pareja. O al menos eso intentan. Es que desde que lo confirmaron, se convirtieron en los más buscados por la prensa. Y una vez que aparecieron las fotos, se relajaron.

Desde entonces, han intercambiado todo tipo de mensajes públicos a través de sus redes sociales. La primera en dar un paso fue la joven de 32 años -que trabaja en el área de marketing de una empresa-. “Mi amor”, le escribió al actor chileno sobre una publicación que él había hecho promocionando un perfume.

En las últimas horas, y también con motivo comercial, la ex pareja de Eugenia la China Suárez -de quien se separó en agosto del año pasado- promocionó una empresa de mármoles con un video que compartió en su cuenta de Instagram. Allí, además se lo ve tomando un trago. “La fuerza de la materia prima”, escribió. Y Eli reaccionó a dichas imágenes dejándole un comentario en el que le pidió un aperitivo. Y lo hizo con el emoji de un corazón rojo.

De inmediato, el actor chileno respondió aquel mensaje y dejó que sus casi dos millones y medio de seguidores lo leyeran. “Te hago lo que quieras”, se sinceró, sin sumar ningún emoticón, ni risas. Por caso, le puso punto final a su frase, marcando la contundencia de la misma.

Entre otros comentarios, también se destacó el de su hijo Bautista, quien por estos días se encuentra de vacaciones en Punta Cana con su madre, Carolina Pampita Ardohian, Roberto García Moritán, sus hermanos y un séquito de 40 personas. “Ufff”, escribió el adolescente junto a cuatro llamas, haciendo alusión al video que había subido su padre.

El fogoso ida y vuelta de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Su historia de amor comenzó el fin de semana del 18 de diciembre cuando Benjamín Vicuña asistió como invitado al festejo del bautismo de Ana, la beba de la modelo y Roberto García Mortián. Es que el ex matrimonio mantiene una buena relación por el bien de sus hijos, y justamente es por ellos que decidieron compartir eventos familiares. Así como también hace unas semanas fue al cumpleaños de la conductora y el empresario en un exclusivo restaurante de la Costanera.

Allí conoció a Eli, una joven de 32 años, hija de Karin Sulichin, amiga íntima de Pampita: el flechazo dicen que fue inmediato: comenzaron a hablar, intercambiaron teléfonos y tuvieron su primera cita, lejos de la prensa ni de los medios. Es que todavía no sabían si la relación prosperaría y no tenían intenciones de blanquearla hasta no estar seguros.

Benjamin Vicuña y Eli Sulichin en Punta del Este (RS fotos)

Pocos días después Sulichin hizo las valijas y se fue a pasar las Fiestas a su casa de La Boyita, Punta del Este, en donde es vecina de Marcelo Tinelli y su familia. Por caso, es una de las mejores amigas de Micaela, la hija mayor del conductor. Y lejos de buscar que se enfriara la relación, el actor chileno -que estaba en Buenos Aires cumpliendo con distintos compromisos laborales- decidió viajar los fines de semana para visitar a su flamante nueva novia. Las primeras fotos de la pareja no tardaron en aparecer, y es que para ese entonces ya no tenían intenciones de seguir ocultándose.

Su romance continuó, y continúa, en Buenos Aires, en donde vive ella y en donde él también tiene su casa, ya que es la ciudad en la que residen sus hijos. En tanto, durante el año, suele viajar a su Chile natal para cumplir con distintos compromisos laborales.

