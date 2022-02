Wanda Nara respondió si le maneja el Instagram a Icardi, si se operó las lolas y cuál es su hija favorita

Wanda Nara tuvo un diálogo con sus seguidores (Foto: Instagram)

Como suelen hacer muchos famosos en su cuenta de Instagram, Wanda Nara decidió abrir una “caja de preguntas” en sus stories para tener un ida y vuelta con sus seguidores. Así, en la madrugada parisina se divirtió dando respuestas picantes sobre su actualidad, sobre el misterio de la cuenta de Instagram de su marido Mauro Icardi y también sobre el vínculo con sus hijos.

La primera pregunta - respuesta que compartió Nara fue: “¿Vos le cerraste el Instagram a Mauro? ¿Por qué te dejó de seguir?”. Y ella respondió: “Yo decidí bloquearlo porque iba a cerrar su cuenta. Al hacer eso, desaparezco de su lista de contactos”, explicó. Y en cuanto a los distintos rumores que se disiparon al respecto, agregó: “Pero debo confesar que me divierten las versiones que se inventan”. Asimismo, le consultaron: “¿Vos manejabas el Instagram de Mauro?”. La respuesta de Wanda fue tajante: “Nunca”.

“¿Te hiciste las lolas a los 15 años como dicen?”, fue otra de las preguntas picantes y la mediática no dudó en responder: “Mentira!!! Tengo foto de 5to año y es mentira”, reafirmó junto con un emoji al que le crece la nariz.

Wanda Nara se dedicó un buen rato a contestar preguntas de sus seguidores (Foto: Instagram)

Otra persona quiso saber: “¿Te escriben muchos hombres a pesar de que seas una mujer casada?”. Y la respuesta de la manager del delantero del Paris Saint Germain fue: “No respondo. Dejo de seguir y / o bloqueo”.

“¿Cómo hacés para lidiar con tantas mentiras que hablan de ti?”, quiso saber otro seguidor. “Cuando sabés y tenés la verdad y los tuyos la conocen, todo lo demás te c un...”, respondió, textual, Wanda con un emoji de un huevo, evitando caer en la típica respuesta vulgar.

“¿Cómo lograste el éxito que hasta ahora tenés? La rompés en todo”, elogió una seguidora. Y la hermana de Zaira Nara, contestó: “Me gustaría encontrar la fórmula a que no inventen tonterías, pero bue... Creo que es el precio que me toca pagar”, reflexionó al respecto. En cuanto a esa senda exitosa, alguien le planteó lo siguiente: “El popular de la gente dice que sos la sucesora de Susana Giménez, ¿qué pensás vos?”. Y Wanda, sin falsa modestia, resolvió: “Me lo dijo ella misma”, expresó junto con un corazón en llamas.

“¿Son naturales tus dientes?”, quiso saber alguien. La respuesta: “Sí!!! No me gustan las carillas ni nada de eso”, dijo Wanda adjuntando una foto en la que se le ve su sonrisa en pleno y su dentadura blanqueada.

“¿Cuál es el consejo que le podés dar a las más jóvenes? Sos la versión femenina del sueño del pibe”, exageró una seguidora en su apreciación. Y Nara definió: “Ser independientes, divertidas, soñadoras, con carácter y auténticas...”. A la vez, hasta se animó a dar un consejo a la hora de relacionarse con hombres: “No se van más... Y si los dejás, quedan ahí, esperando”, dijo junto a un emoji de reloj de arena.

Las respuestas de Wanda Nara a sus seguidores (Foto: Instagram)

En plan de pedir consejos, alguien preguntó: “¿Qué consejo le darías a tus hijas si las ves llorar por alguien?”. “Nunca me vieron llorar por nadie. Espero que tengan la misma suerte”, dijo Wanda. Además, alguien le contó: “Me separé y no entiendo cómo hiciste para estar tan entera”. Nara le aconsejó: “En tu próxima relación tratá de ser tu otra mitad. Yo soy mis dos mitades”.

“Wan, dicen las malas lenguas que tu hija preferida es Isabella... como que siempre la mostrás a ella nomás”, le planteó alguien. Y Nara desmintió categóricamente: “Una locura. Mis cinco hijos son iguales para mi y creo que para cualquier mamá. Pero a Isa es a quien más le gusta la cámara”, respondió dando una explicación a eso. Asimismo, contó que tiene tatuados los nombres de todos sus hijos.

