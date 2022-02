Belu Lucius mandó al frente a su hermana Emily: ¿está de novia con Nico Occhiato?

la influencer sembró la duda sobre la situación sentimental de su hermana menor

Emily Lucius y Nico Occhiato estarían iniciando una relación, a juzgar por un mensaje que publicó Belu Lucius, hermana de ella, en su Instagram. El acercamiento entre la influencer y el conductor habría sido en las playas de Mar del Plata, según notó Belu.

Lo que ocurrió es que la ex participante de MasterChef Celebrity (Telefe) grabó un video desde sus historias para hacerle saber a Vicky Braier, más conocida como Juariu y como hábil detective de los movimientos de los famosos, que no se dio cuenta de que había algo entre su hermana y Nico. Desde una carpa en la playa, Belu le habló a la cámara frontal para decir que había visto algo en las historias de Emily, dando a entender que andaba en algo con un hombre, y se preguntaba cómo es que esto le pasó desapercibido a la ex panelista de Bendita.

El gesto fue más que suficiente para que Braier pusiera manos a la obra para hacer una de sus clásicas investigaciones. “Creo que tengo un nuevo romance”, fue como introdujo el tema en cuestión desde sus historias de Instagram, luego de republicar en su cuenta el video de la mayor de las Lucius. Y a continuación comenzó a atar cabos para dar detalles del posible romance entre Emily y Nico.

Parte de la investigación de Juariu para destapar el ¿romance? entre Emily Lucius y Nico Occhiato (Foto: Instagram)

“Ellos se mostraron en la playa estos días como re amigos todos con Nico, Naty, etc”, aseguró quien hoy está como participante de Masterchef Celebrity 3. A continuación, se encargó de chequear si ambos se siguen en las redes. “Ella lo sigue, claro, porque parece que hay buena onda, o sea estuvieron en la playa todos juntos y en la casa donde paran todos ellos, nadie dice nada”, siguió Vicky.

Sin embargo, notó algo raro: que él no la sigue a ella: “El tema es que Nico no la sigue y es un clásico, diría que un modus operandi de él de no seguir con quien está así que... para mí...”, concluyó con un emoji de fueguito. En tanto, Belu siguió hablando desde sus historias y contó que Juariu le había mandado un nombre -sin mencionarlo- y su hermana Emily se reía al respecto. ¿Lo confirmó?

Desde que se separó de Flor Vigna, a comienzos del 2021, se lo vinculó a Occhiato con distintas famosas. Una de ellas fue Natalie Pérez. “Él aparentemente tiene una cosita con una compañera (Flor Jazmín Peña) con quien ganó el Bailando. Eso dice la gente cercana, pero la chica que le quita los sueños a Occhiato es la actriz”, dijo Adrián Pallares en Intrusos. Y Rodrigo Lussich agregó: “¿Ustedes se pensaron que lo de Flor Vigna con Luciano Castro iba a ser tan gratis? ¿Que la venganza no iba a ser terrible?”. Los rumores tomaron tal relevancia que hasta el abuelo de la ex Chiquititas le escribió para felicitarla y hasta le hizo algunos comentarios sobre su supuesto novio.

Nico Occhiato, un soltero codiciado (Foto: Instagram)

“Te vi en el auto pero estabas ocupada. Hola Natalie, ¿cómo estás? Te quería felicitar por el novio nuevo, ¿Occhiato es? Me gusta eh. Hay que domarlo un poquito, porque es medio picaflor ese, pero me gusta”, reflexionó el abuelo de la también cantante que estuvo por estos días de gira en Mendoza.

Luego explicó cómo se enteró de la noticia: “Mirtha de Quilmes nos llamó para decirnos que vos estabas de novia, pero no sabíamos nada. Hoy agarramos el teléfono y vimos eso”. “¡Abuelo! Me hiciste reír”, dijo ella entre carcajadas en un audio que le envió por WhatsApp y que luego compartió en sus historias. Y agregó: “No, no salgo con ese chico”. Sin embargo, dejó la duda y sembró más dudas que certezas al cerrar diciéndolo que salía con otro chico.

