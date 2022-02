Yao Cabrera está internado en terapia intensiva: se habría caído de un tercer piso

Yao Cabrera (@yaocabrera)

El reconocido youtuber uruguayo Yao Cabrera tuvo un accidente en su casa de Villa Carlos Paz, Córdoba: cayó de un tercer piso y se encuentra internado en terapia intensiva. Según confirmó su abogado Alejandro Cipolla a Teleshow, él se enteró por Marcos, el padre del joven, quien lo llamó para comunicarle la noticia cerca de las tres de la mañana de este martes.

El hecho ocurrió el lunes en la casa que habitaba el youtuber junto a su padre, a quien horas antes le había pedido que la ayudase a pintar, según quedó registrado a través de videos que publicó en su cuenta oficial de Instagram, red social en la que tiene nueve millones de seguidores. “¿Qué pasa, pelado? Todo el día de fiesta estuviste el fin de semana”, le dijo mientras lo filmaba desde una plataforma. “¿Qué pasa, divino? ¿Cuándo no estuve de fiesta?”, respondió Marcos. De inmediato, su hijo le advirtió: “Mirá que hoy vamos a pintar la casa, eh. Primero, segundo, tercero y cuarto piso. Todos los pisos”.

Horas más tarde, el periodista de Radio Mitre Juan Etchegoyen informó que Yao Cabrera había caído del tercer piso del hogar y que se encuentra internado en terapia intensiva. Hasta el momento, no trascendió el centro médico al que fue derivado y tampoco difundieron un parte médico oficial. “Atención: el youtuber Yao Cabrera se cayó del tercer piso de su casa, se desvaneció en el balcón. Está en grave estado. En estos momentos se encuentra en terapia intensiva”, aseguró el panelista de Emparejados.

Acostumbrado a publicar todo tipo de contenido para sus seguidores, el youtuber tenía pautada una pelea de exhibición con Marcos El Chino Maidana en Dubai. Luego de varios anuncios que no prosperaron, desde la compañía del boxeador, y doble campeón mundial de peso superligero y wélter de la AMB, confirmaron el evento en una rueda de prensa que se realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

La presentación de la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera

Allí, Chino Maidana Promotions presentó la pelea entre “el más querido vs. el más odiado” que se realizará en Dubai. “Hace siete años que dejé de boxear y desde ese momento no viví algo así. Es muy parecido a lo de Floyd Mayweather. Me sorprendió todo. Estamos muy contentos y aguante el boxeo”, aseguró aquel día Marcos Maidana en el evento al que asistieron varios famosos, como Wanda Nara -que por esos días estaba en la Argentina-, Alexander Caniggia y el abogado Fernando Burlando. “Esto es un show, pero me lo tomo muy en serio”, respondió Yao Cabrera.

El youtuber había sido quien retó al boxeador a través de sus Historias de Instagram. “Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, dijo quien luego de una larga negociación logró poner fecha para la exhibición que ahora, lógicamente, queda en suspenso y a la espera de que se informe sobre la salud de Yao Cabrera.

