Marcela Wonder, la cantante que pasó de vender sus muebles para irse a México a brillar en Carlos Paz: “No tengo heladera pero soy feliz”

Marcela Wonder, una de las figuras de Villa Carlos Paz (Foto: Mario Sar)

“Arista”, se define antes que nada Marcela Wonder en su s redes sociales, luego detalla: “Cantante, interprete, compositora, actriz, bailarina”. Decidida desde chica a brillar con su voz, cantó a la gorra, participó de varios realities a la vez que la vida le ponía duras pruebas levantándose siempre con la fe y la música como pilares, y había comenzado a vender sus muebles para probar suerte en México cuando una nueva oportunidad llegó.

Ganadora del Carlos a mejor cantante femenina por su labor en Así Vuelvo, la obra de Aníbal Pachano en Villa Carlos Paz, la cantante habló con Teleshow sobre su recorrido desde que apareció por primera vez en televisión en el ciclo Movete con Georgina, hasta la actualidad cuando a punto de cambiar de rumbo, decidió volver a apostar a una temporada teatral.

“Ahora no tengo heladera, pero estoy feliz de estar acá”, dijo sobre la temporada. Es que hasta hace unas semanas, estaba vendiendo sus cosas para irse a vivir a México: “Tengo un amigo que está allá e hizo la experiencia, le fue bien y quería buscar nuevos horizontes. Vi el casting de Aníbal y me presenté, no sabía si ir o no porque ya había vendido la mitad de mis cosas, pero quedé y postergué el viaje”.

“No me esperaba el casting ni hacer temporada”, dijo dejándose sorprender. Su clave: “Camino mi vida con Dios a todas partes, creando y creyendo en que todo puede suceder”. Fue justamente su fe lo que la ayudó a salir de los momentos más difíciles -entre sus 21 años y sus 32 fallecieron sus papás, sus abuelos y su hermana-: “Además la música me ayudó, tener un propósito en la vida. Ayuda tener un objetivo, un sueño y una pasión que hace que te levantes con ganas pese a las cosas que pueden pasar”.

Marcela Wonder es una de las voces de Así vuelvo, el espectáculo de Aníbal Pachano en Villa Carlos Paz

Salir “no fue fácil”: “Lo puedo decir porque pude porque creo en Dios y tengo fe y eso me emociona decirlo, porque no es poco, es gran parte de la fuerza, una parte es mía y otra divina, desde siempre creo y salir adelante también es una decisión que hay que encontrarla profundamente en el corazón. Hay personas que no pueden salir porque no es fácil, mi hermana no pudo salir adelante, pero tiene que ver con una fuerza interior, con una consciencia espiritual de saber que todo va a estar bien y que no es lo único que hay lo que vemos, sino que hay algo mas”.

Despedir a su familia fue durísimo y en el camino encontró mucha gente que la ayudó “a salir del pozo” porque “hay que saltar y dejar el pozo atrás para poder crear una nueva vida”. Para ella, salir de dicho pozo fue “lo más sano”: “Sino te van a ver de esa manera y hay que saltar y dejar atrás. Veo lo que pasó, la historia y para que levantarme liviana y tranquila no lo traigo conmigo. Antes me pasaba que me levantaba mal y angustiada, pero hay que sanar, darle tiempo para entender, reflexionar y pensar qué voy a hacer con lo que pasó”.

Además de su fe y su creencia en Dios y la música, no quiso dejar de mencionar la importancia de la terapia para la sanación espiritual. La pandemia la encontró´ “con un proceso largo de muchos duelos y pérdidas” habiendo ya aprendido a tratarse a sí misma con amor y habiendo encontrado la paz.

Su familia siempre la apoyó en su camino en la música. “A los 12 participé de Movete, me acompañó mi mamá, desde chica toco la guitarra y el teclado. No me acuerdo muy bien, pero vimos la audición y mi mamá me acompañó, no dudó y fue una experiencia hermosa”. Sin embargo, poder vivir de la música fue un camino largo. Cada año la familia veraneaba en la Costa y ella en lugar de pensar en salir a los boliches o en pasar el día recostada en la playa, tenía la cabeza en cantar. “Costó, empecé pasando la gorra en Miramar, vendía mis discos, me preparaba flyers y fotos sola o amigas que me ayudaban y me fui haciendo mi lugar. Esperaba todo el año, era un trabajo importante, llevar los equipos, prepararme todas las noche, pero me hacía feliz”.

Marcela Wonder en La Voz Argentina, cantando La Soledad

Luego formó parte de un coro en un templo judío y comenzó a cantar en eventos, a la vez que se presentaba en los realities de música, siendo La Voz uno de los primeros en los que audicionó y formó parte del Team Axel: “La tele fue parte del camino, me doy cuenta ahora porque iba por un sueño, como se suele llamar, buscando un reconocimiento puntual en ese momento y me di cuenta que el propio reconocimiento es el mas importante, no necesitás que te den un puntaje sino valorarte vos y parte de la evolución es entender que no es solo competir, sino ser uno y mostrarse”.

Marcela Wonder en Genios de la Argentina

Tras presentarse al casting de El Mago de Oz llegó la parte “mediática”, comenzó a trabar en una de las revistas de Carmen Barbieri también en Carlos Paz y así, como ella misma dijo “una cosa trajo a la otra”, mientras que en paralelo sigue armando sus canciones. Incluso, al ser consultada sobre cuál es su sueño, dijo que sería salir de gira por el país con su show como solista.

Así vuelvo, es un musical que refleja la vida de Aníbal Pachano y al hablar de su rol en la pieza, Wonder se siente orgullosa de haber sido elegida ya que considera al coreógrafo un “gran artista, profesional y maestro” del cual aprende. Sobre su labor, dijo: “Formo parte del ensamble como bailarina y canto. Canto sobre amor y desamor también, lo cual es fuerte, no es que canto, sino que interpretó con toda esa emoción que tiene él en su vida”.

Como todos los artistas, celebra volver a las tablas luego de que los telones bajaran por la pandemia. “Después de dos años encerrada, volver a salir es una bendición porque hago lo que amo dentro del escenario y disfrutando. Está difícil pero seguimos adelante. Lo que pasó fue un baldazo de agua fría a la consciencia, de golpe hubo que frenar y cuando te das cuenta que perdés esa libertad de hacer lo que querés, es que sos más feliz cuando volvés”.

Marcela Wonder es una de las voces del show Así Vuelvo, de Aníbal Pachano en Villa Carlos Paz (Foto: Mario Sar)

Como participante, estuvo en ciclos como Hacelo feliz de Guido Kaczka donde interpretó de manera descomunal a Amy Winehouse, La Voz Argentina y Genios de la Argentina, con Marcelo Tinelli. En pandemia y con las nuevas tecnologías, las redes fueron de a poco ocupando el lugar que dichos ciclos habían dejado vacante y ella bien supo sumarse al cambio: “Todo el tiempo subo producciones de fotos o videos cantando canciones propias, y ahora empecé a hacer TikTok de Adele, Amy y cantantes que me gustan. Las redes son la nueva generación de la tele y me encanta, tuve que adaptarme porque aunque estaba en casa y encerrada no quería dejar de cantar y quería seguir conectada”. Es que además de hacerle bien a ella, se da cuenta que al cantar, le hace bien a quienes la escuchan.

