El emotivo mensaje de Pamela David para su hijo Felipe: “Hace 15 años cambió el sentido de todo”

“Hace 15 años le cambió el sentido a todo”, escribió en sus redes sociales Pamela David, haciendo referencia al día en que se convirtió en madre. La conductora de América felicitó a Felipe, su hijo fruto de su relación anterior con Bruno Labaque, en el día de su cumpleaños con un tierno mensaje y recibió miles de “Me gusta” y cientos de saludos de colegas.

El tierno posteo de Pamela David

“Feliz cumple Felipe Labaque. Hace 15 años cambió el sentido de todo. Gracias a Dios por este bombón”, escribió quien también es mamá de Lola, fruto de su relación con Daniel Vila. Su posteo estuvo acompañado por una foto de ella con su hijo, ya adolescente, en la que ambos visten ropa deportiva. También usó sus historias para saludarlo con un “feliz cumple bombón”, junto con una foto de ellos en el auto junto con un amigo del joven.

Por otra parte, Pamela está pasando por un buen momento laboral en la televisión, luego de haberse alejado durante casi dos años. La conductora disfruta de estar al frente de La ruleta de los sueños (América), un ciclo de entretenimientos para toda la familia en el que se juega por dinero en efectivo y los participantes deben cumplir acciones especiales, recibir premios, tener penalidades y hasta llegar a una gran final donde pueden ganar desde un auto 0 km hasta un millón de pesos.

El posteo de Pamela David

En una entrevista con Teleshow, explicó el motivo por el que regresó a la pantalla chica: “Tiene que ver con este cambio personal que empecé a tomar hace varios años, no solo en el 2019. Cuando hacía Pamela a la tarde ya estaba con las entrevistas en vivo por Instagram (el ciclo PamLive). En ese entonces, sentía que tenía algo más para dar, como un puente entre la gente y aquel profesional en cada una de sus especialidades. Las redes sociales me dieron esta herramienta de poder hacer un vivo con alguien y que la gente pueda hacer una pregunta en el momento, es una plataforma maravillosa. Esa fue mi búsqueda. En el 2019 no es que dije ´me voy de la tele’. Honestamente, en ese momento sentía que quería aprender, estudiar, era una búsqueda interior muy grande”.

Luego, David señaló los motivos por los que eligió realizar este formato televisivo: “Pasó el 2020, y a pesar del año horrible para todos, lo vivo como que tuve la oportunidad de acompañar a mis hijos en el colegio, con la angustia que sentía, porque las noticias eran desalentadoras. Y también poder estar en mi casa acompañando a mi marido que no deja de ser una persona de riesgo. Trato de verle algo malo y no la encuentro. Fue una gran decisión, y acertada, dejar la televisión en ese momento. La tele es mi amor, y el ida y vuelta con el público me apasiona, pero en este momento que tengo otra conciencia, sé lo que le doy a la gente. Hoy, con La ruleta de tus sueños le doy entretenimiento, la posibilidad de ganar dinero y jugar desde sus casas. Es un programa familiar y me encanta tener esa hora de aire porque la disfruto”.

