Ana Rosenfeld confirmó que Karina Jelinek busca subrogar un vientre en Miami: “A lo mejor antes de julio tenemos novedades”

Ayer por la noche, Karina Jelinek llamó la atención de sus miles de seguidores de Twitter cuando publicó un mensaje preocupante. “¡Buenas noches! Les cuento algo porque si me pasa algo. ¿Quieren saber? ¡No quiero que me pase nada! ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar (sic) lo mismo!”, escribió la modelo. Inmediatamente, algunos usuarios le preguntaron qué le había pasado y si necesitaba ayuda. Incluso hubo personas que sospecharon que le habían hackeado la cuenta de Twitter. Pero, ella seguía sin contestar ni dar explicaciones lo que generaba más incertidumbre sobre toda la situación.

Al ver el gran revuelo que se generó, Jelinek se arrepintió de haber publicado ese mensaje y lo borró. Pero ya era tarde porque la captura de esta publicación se viralizó y fue noticia en los medios de comunicación y los portales. Finalmente, decidió escribir otro mensaje para tranquilizar a todos: “¡Estoy bien ángeles! Disculpen y gracias por sus mensajes”. De esta manera recibió el apoyo de sus seguidores que se quedaron con la duda de los motivos que la llevaron a hacer esta preocupante denuncia en la red social.

Para llevar la tranquilidad definitiva sobre el asunto, y tener más precisiones sobre lo ocurrido, en TV Nostra se comunicaron con Ana Rosenfeld, la abogada de Karina. “Yo también me preocupé”, reconoció la letrada. “Lo primero que hice fue escribirle, me contestó enseguida y me dijo que me quedara tranquila porque estaba bien”. Rosenfeld destacó que quedaron en juntarse para hablar del tema, que las amenazas serían obra de una mujer que Karina conoce y que no descarta iniciar acciones legales si fuera necesario. “La preocupó bastante pero no necesitó ningún tipo de auxilio”, cerró el tema.

Ana Rosenfeld habló de la subrogación de vientre de Karina Jelinek (TV Nostra - América)

La abogada propuso dejar atrás este mal trago para hablar del que definió como “el proyecto más lindo” que tiene Karina, que no es otro que el de ser mamá. La modelo hace unos años viene manifestando públicamente ese deseo, y la última vez fue el lunes pasado, invitada a Flor de equipo. “Quiero ser mamá soltera y estoy buscando un donante, unos pececitos...”, afirmó Jelinek, entre risas en el programa conducido por Florencia Peña.

En TV Nostra, Rosenfeld dio más precisiones al respecto y señaló que por este motivo su clienta viaja tanto tan seguido a Miami. “Está buscando subrogar un vientre en Estados Unidos, y si Dios quiere, a lo mejor antes de julio tenemos novedades”. La frase tomó por sorpresa al panel, que reaccionó entre aplausos y felicitaciones. “Prendieron los pececitos entonces?, preguntó el actor Bicho Gómez, invitado al panel, apelando a la metáfora que había usado la modelo. “No, tienen que prender. Es un proyecto inmediato. De ahí en más, por supuesto uno quiere pero después Dios dispone”, corrigió.

Karina Jelinek durante su paso por Flor de equipo (Telefé)

Rosenfeld repitió que el tema está avanzado, que próximamente Jelinek volverá a viajar a Miami y se mostró esperanzada de cara al futuro: “Espero que próximamente todas las noticias que giren alrededor de Karina y todos sus tuits sean con un corazoncito”, aventuró. En este punto, Gabriel Oliveri le recordó el caso de Luciana Salazar, cuya hija Matilda también nació por un vientre subrogado, y la abogada acompañó todo ese proceso. “En su momento la ayudé con toda la parte contractual, que no era fácil. Era su gran sueño y por suerte se cumplió”, explicó.

Hace tiempo que Karina quiere convertirse en madre y su deseo parece estar cada vez más cerca. En febrero pasado, durante uno de sus viajes a Estados Unidos, lo compartió con sus seguidores de Instagram y lo confirmó replicando un tuit del periodista Tomás Dente, que hacía referencia al tema. “Atención!!! Karina Jelinek desde el exterior está considerando alquilar un vientre y ser MAMÁ”, escribió el conductor de Vino para vos, y la modelo acusó recibo:“Pronto daré información más sobre este tema que me llena de emoción gracias por los hermosos mensajes y apoyarme en este sueño personal”, contestó la cordobesa, con un texto en el que se multiplicaban los emojis de sonrisas y corazones.

